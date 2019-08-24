Сколько зарабатывают президенты разных стран 7 24.08.2019, 12:48

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Дональд Трамп работает почти бесплатно.

Tut.by посмотрел, кто из президентов самый «бедный», а кто зарабатывает больше всех.

Президент Украины Владимир Зеленскийполучил зарплату 28000 (около 2292 белорусских рубля) — это грязными. С этой суммы он уплатил 5460 гривен налогов и сборов. Чистыми получилось 22540 гривен (1 845 белорусских рублей).

А вот у Владимира Путина зарплата больше в 12,5 раз, чем у Зеленского. По расчетам РБК, в 2019 году впервые за последние 4 года не вышел «антикризисный» указ президента, согласно которому зарплаты высших должностных лиц и госслужащих урезались на 10%. Это решение было принято в связи с трудностями с бюджетом, вызванных падением цен на нефть и западных санкций. Теперь, по предположениям, президент получает зарплату такую же как и в 2015 году. То есть заработок Владимира Путина составляет 741 500 российских рублей (23 095 белорусских рублей).

Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа практически треть своей зарплаты «на бумаге» отдает на налоги. «Грязными» он получает 9515 евро (примерно 21 804 белорусских рубля). «На руки» — 5760 евро (13 199 белорусских рублей).

Чуть меньше в прошлом году получал бывший президент Латвии Раймонда Вейониса — 5138 евро (10 561 с копейками белорусский рубль) в месяц или 61 665 евро (126 732 белорусских рубля) за год. Столько ли зарабатывает нынешний президент Эгилс Левитс пока неизвестно, он на своем посту всего 3 месяца.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в месяц получает несколько больше — 6168 с лишним евро (12 678 белорусских рублей).

А вот президент США Дональд Трамп работает почти бесплатно, получает всего доллар в год. Он хотел полностью отказаться от всяких выплат, но по закону так нельзя. Раньше Трамп был успешным бизнесменом и успел сколотить огромное состояние, которое исчисляется миллиардами. Если бы он не отказался от зарплаты, то она бы составила 33 300 долларов в месяц. Кстати он не первый американский президент, который захотел работать без зарплаты. Кроме него бесплатно работали Джон Кеннеди и Герберт Гувер.