Самой высокооплачиваемой актрисой года стала звезда с белорусскими корнями 24.08.2019, 14:53

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Скарлетт Йоханссон

С 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года она заработала $56 миллионов.

Самой высокооплачиваемой актрисой года по версии Forbes стала Скарлетт Йоханссон.

С 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года она заработала $56 млн. $35 млн из них звезде Голливуда принесла роль «Черной вдовы» в ленте «Мстители. Финал» - очередной части франшизы, собравшей в мировом прокате более $2,8 млрд.

Йоханссон лидировала и в прошлогоднем рейтинге, заработав в 2017-2018 годах более $40 млн. Тогда ее финансовому успеху также способствовал успех фильма про супергероев «Мстители: Война бесконечности», пишет nn.by.

На втором месте в рейтинге проживающая в Майами колумбийка София Вергара, которая в прошлом году была самой высокооплачиваемой телеактрисой. За последний год ей удалось заработать больше $44 млн. В этом году она снялась в ленте «Последняя возможность». Однако самый большой доход Вергара получает от участия в сериалах.

С $35 млн третье место в списке занимает Риз Уизерспун, вернувшаяся в рейтинг после короткого отсутствия. За ней следуют Николь Кидман ($34 млн) и Дженнифер Энистон ($28 млн).

Скарлетт Йоханссон родилась в Нью-Йорке в 1984 году. Ее прадед по матери Барух Ходош из Несвижа, в 1920-х он эмигрировал в США, где уже родилась бабушка Скарлетт — Дороти. А мать актрисы Мелани вышла замуж за датчанина Карстена Йоханссона.