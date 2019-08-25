Китайцы строят новый город под Минском 17 25.08.2019, 12:40

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Фото: onliner.by

Кто будет в нем жить?

Пять-шесть этажей, высокие потолки, лоджии с панорамным остеклением, закрытый для проезда машин двор — будь этот дом построен в Минске, его бы сразу отнесли к категории элитных, уникальных. Маркетологи и риелторы уж точно нашли бы подходящие эпитеты, чтобы выделить его на фоне безликих многоэтажек. Как ни странно, выбивающаяся из шаблонов новостройка появилась не в столице и даже не в прогрессивной «Новой Боровой», а на окраине деревни Быкачино Смолевичского района. Она стала первым жилым домом нового города, который растет рядом с Национальным аэропортом Минск. Onliner изучил этот дом снаружи и внутри.

Подарок Китая за $15 миллионов

Большая стройка, призванная сделать Беларусь узловой платформой нового Шелкового пути, началась еще в 2014 году. За это время ландшафт в районе аэропорта претерпел значительные изменения. Там, где еще недавно шумел лес, выросли складские терминалы, громадный выставочный комплекс, гостиница, производственные здания, протянулись километры асфальтированных улиц и велодорожек. Все это — стартовая площадка китайско-белорусского мегапроекта под названием «Великий камень». Проектирование жилого района велось давно, и вот в ноябре прошлого года на окраине деревни Быкачино торжественно заложили символический камень в основание первого дома.

Если на предварительных макетах жилой район «Великого камня» напоминал обычный минский спальник, утыканный типовыми панельками, то в жизни все оказалось намного интереснее. Уже по первым эскизам стало понятно, что первый дом будет построен по индивидуальному проекту, воплотившему в себе современные тенденции в архитектуре.

Невысокая этажность, комбинированная отделка фасада, окна в пол и панорамное остекление лоджий — так будущий дом выглядел на рендерах. Посмотрим, что же получилось в итоге.

Фото: onliner.by

Взглянем с похожего ракурса на актуальное состояние дома. Как видим, изменился разве что цвет вентилируемого фасада. Вместо черного был выбран серый.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Нельзя не отметить, что дом возведен ударными (по белорусским меркам) темпами. Первый камень заложили в конце ноября прошлого года, а сейчас заканчивается благоустройство территории, новостройка практически готова к заселению. С финансированием никаких проблем не было. Строительство обошлось в $15 миллионов, которые были выделены Беларуси в качестве технико-экономической помощи. Другими словами, это подарок нашей стране от правительства Китая. Подрядчиком выступала 25-я компания китайской корпорации по железнодорожному строительству (CRCC), а ее банком-партнером – «Банк Дабрабыт», который решал вопросы по операциям между странами и брал на себя общение с китайскими финучреждениями. На стройке трудились около 200 рабочих, 50 из них — белорусы, остальные — китайцы.

Кто здесь будет жить

В новостройке 156 квартир с выполненной отделкой, при этом ни одна из них не поступит в продажу. Дело в том, что дом арендный. Ключи получат сотрудники компаний-резидентов индустриального парка, которые пока добираются на работу из Минска. Узнать размер арендной платы нам не удалось. Известно лишь, что цены будут конкурентоспособны по отношению к уровню цен на съемное жилье в пригороде.

Помимо жилья в доме на первом этаже расположены встроенные помещения. Там должны открыться аптека, ЖЭС, парикмахерская, почтовое отделение, фельдшерский пункт, пункт охраны правопорядка — минимальный набор социальной инфраструктуры, которой будут пользоваться жильцы дома и жители деревни Быкачино.

Фото: onliner.by

Китайский проект, адаптированный под наши нормы

Изучим новостройку в деталях. Конструктивно она представляет собой железобетонный каркас с утепленными внешними стенами из газосиликатных блоков. С внешней стороны дома применен комбинированный вентилируемый фасад, со стороны двора стены оштукатурены и покрашены.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В доме восемь подъездов. Четыре из них имеют высоту 5 этажей, еще четыре — 6 этажей. Внутри П-образного контура сформирован двор, закрытый для движения машин, парковки же оборудованы по периметру здания (из расчета одно место на одну квартиру). Такой соразмерный человеку формат застройки можно встретить в Вильнюсе, Копенгагене, Стокгольме — да в любом европейском городе, где девелоперы думают о качестве жилой среды и комфорте людей.

Интересуемся, типовой ли это проект для Китая, можно ли встретить такие дома в Пекине, других городах.

— Проект китайский, но адаптированный под белорусские нормы и требования, — говорит руководитель China Desk «Банка Дабрабыт» Хайбо Чжун. — У нас в Китае в городах такие низкие дома почти не строят. Обычно 25—30 этажей. А 5—6 этажей — это где-нибудь в провинции.

Фото: onliner.by

Но надо понимать, что проект этот не коммерческий. Если бы перед заказчиком стояла цель заработать деньги, все выглядело бы иначе. Как — можно увидеть на примере района Лебяжий, где китайская компания BUCC возводит жилой комплекс «Променад».

Как выглядят квартиры

Заходим в один из подъездов, где уже выполнена отделка мест общего пользования и квартир. На каждом этаже здесь по четыре квартиры. Первое, что удивляет, — огромные по высоте входные двери. Ни в одной минской новостройке видеть такие не доводилось. Высота потолков здесь — 3,1 метра. Впечатляет!

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Чистовая отделка добротная. Здесь нет привычных для государственного арендного жилья обоев в цветочек и линолеума. На полу — ламинат и плитка (с подогревом), стены выкрашены в светлые тона. Квартиры обставляются новой мебелью, бытовой техникой, всей необходимой сантехникой. Кухни комплектуются духовым шкафом, варочной панелью и холодильником. В санузлах установлены стиральные машины.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

На момент нашего визита оформление квартир еще не было завершено. Но общая картина, в принципе, уже понятна.

Фото: onliner.by

Квартиры по минским меркам большие. Площадь однокомнатных — около 40 кв. м, «двушек» — в районе 70 кв. м, «трешек» — 110 кв. м. Отдельного внимания заслуживают лоджии — они огромны и все с панорамным остеклением.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Напоминает ли эта квартира китайскую новостройку? Вполне. Мы любим просторные квартиры, но есть перенаселенные районы, где встречаются и квартиры площадью меньше 30 кв. м, — отмечает Хайбо Чжун. — У нас часто жилье покупают уже в готовом виде, со всей мебелью и техникой, куда остается только перевезти вещи. В то же время можно выбрать квартиру без отделки и сделать все самому.

Еще одна особенность дома скрыта в инженерной начинке. В системе горячего водоснабжения применена система геотермальных тепловых насосов, которая позволит обеспечить будущих жильцов бесперебойным горячим водоснабжением круглый год.

«Будет похоже на Новую Боровую»

Внутренний двор пока в процессе благоустройства. В самое ближайшее время здесь появятся детские площадки, лавочки, места для отдыха.

— Будет похоже на «Новую Боровую», на то, как делают дворы в Польше, Литве, — говорит Хайбо Чжун.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Что ж, на контрасте с минскими новостройками первый дом «Великого камня» оставляет очень приятное впечатление. Невысокая этажность, закрытый двор, квартиры с неплохой отделкой — по-хорошему именно таким и должно быть комфортное жилье в городах. На окраине деревни Быкачино китайские строители реализовали формат жилья, принятый в развитых странах, в то время как в центре Минска застройщики продолжают лепить 20-этажные «человейники».

Вместе с тем урбанисты наверняка составили бы целый список замечаний к проекту. Например, входные двери в подъезды расположены не на одном уровне с землей. Почему-то архитекторам проще заложить в проект подъемники для инвалидов и пандусы (которые со временем начнут ржаветь), чем занизить вход и сделать его абсолютно безбарьерным. Не менее странным кажется тот факт, что подъезды не проходные. Входы организованы только с внешней стороны, и чтобы попасть во двор, надо обойти дом. Каким будет двор — пока не совсем понятно. Жаль, конечно, что строители не оставили пару-тройку взрослых деревьев — они очень удачно смотрелись бы среди площадок для отдыха.