Китайцы строят новый город под Минском

Китайцы строят новый город под Минском17
- 25.08.2019, 12:40
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Кто будет в нем жить?
Пять-шесть этажей, высокие потолки, лоджии с панорамным остеклением, закрытый для проезда машин двор — будь этот дом построен в Минске, его бы сразу отнесли к категории элитных, уникальных. Маркетологи и риелторы уж точно нашли бы подходящие эпитеты, чтобы выделить его на фоне безликих многоэтажек. Как ни странно, выбивающаяся из шаблонов новостройка появилась не в столице и даже не в прогрессивной «Новой Боровой», а на окраине деревни Быкачино Смолевичского района. Она стала первым жилым домом нового города, который растет рядом с Национальным аэропортом Минск. Onliner изучил этот дом снаружи и внутри.
Подарок Китая за $15 миллионов
Большая стройка, призванная сделать Беларусь узловой платформой нового Шелкового пути, началась еще в 2014 году. За это время ландшафт в районе аэропорта претерпел значительные изменения. Там, где еще недавно шумел лес, выросли складские терминалы, громадный выставочный комплекс, гостиница, производственные здания, протянулись километры асфальтированных улиц и велодорожек. Все это — стартовая площадка китайско-белорусского мегапроекта под названием «Великий камень». Проектирование жилого района велось давно, и вот в ноябре прошлого года на окраине деревни Быкачино торжественно заложили символический камень в основание первого дома.
Если на предварительных макетах жилой район «Великого камня» напоминал обычный минский спальник, утыканный типовыми панельками, то в жизни все оказалось намного интереснее. Уже по первым эскизам стало понятно, что первый дом будет построен по индивидуальному проекту, воплотившему в себе современные тенденции в архитектуре.
Невысокая этажность, комбинированная отделка фасада, окна в пол и панорамное остекление лоджий — так будущий дом выглядел на рендерах. Посмотрим, что же получилось в итоге.
Взглянем с похожего ракурса на актуальное состояние дома. Как видим, изменился разве что цвет вентилируемого фасада. Вместо черного был выбран серый.
Нельзя не отметить, что дом возведен ударными (по белорусским меркам) темпами. Первый камень заложили в конце ноября прошлого года, а сейчас заканчивается благоустройство территории, новостройка практически готова к заселению. С финансированием никаких проблем не было. Строительство обошлось в $15 миллионов, которые были выделены Беларуси в качестве технико-экономической помощи. Другими словами, это подарок нашей стране от правительства Китая. Подрядчиком выступала 25-я компания китайской корпорации по железнодорожному строительству (CRCC), а ее банком-партнером – «Банк Дабрабыт», который решал вопросы по операциям между странами и брал на себя общение с китайскими финучреждениями. На стройке трудились около 200 рабочих, 50 из них — белорусы, остальные — китайцы.
Кто здесь будет жить
В новостройке 156 квартир с выполненной отделкой, при этом ни одна из них не поступит в продажу. Дело в том, что дом арендный. Ключи получат сотрудники компаний-резидентов индустриального парка, которые пока добираются на работу из Минска. Узнать размер арендной платы нам не удалось. Известно лишь, что цены будут конкурентоспособны по отношению к уровню цен на съемное жилье в пригороде.
Помимо жилья в доме на первом этаже расположены встроенные помещения. Там должны открыться аптека, ЖЭС, парикмахерская, почтовое отделение, фельдшерский пункт, пункт охраны правопорядка — минимальный набор социальной инфраструктуры, которой будут пользоваться жильцы дома и жители деревни Быкачино.
Китайский проект, адаптированный под наши нормы
Изучим новостройку в деталях. Конструктивно она представляет собой железобетонный каркас с утепленными внешними стенами из газосиликатных блоков. С внешней стороны дома применен комбинированный вентилируемый фасад, со стороны двора стены оштукатурены и покрашены.
В доме восемь подъездов. Четыре из них имеют высоту 5 этажей, еще четыре — 6 этажей. Внутри П-образного контура сформирован двор, закрытый для движения машин, парковки же оборудованы по периметру здания (из расчета одно место на одну квартиру). Такой соразмерный человеку формат застройки можно встретить в Вильнюсе, Копенгагене, Стокгольме — да в любом европейском городе, где девелоперы думают о качестве жилой среды и комфорте людей.
Интересуемся, типовой ли это проект для Китая, можно ли встретить такие дома в Пекине, других городах.
— Проект китайский, но адаптированный под белорусские нормы и требования, — говорит руководитель China Desk «Банка Дабрабыт» Хайбо Чжун. — У нас в Китае в городах такие низкие дома почти не строят. Обычно 25—30 этажей. А 5—6 этажей — это где-нибудь в провинции.
Но надо понимать, что проект этот не коммерческий. Если бы перед заказчиком стояла цель заработать деньги, все выглядело бы иначе. Как — можно увидеть на примере района Лебяжий, где китайская компания BUCC возводит жилой комплекс «Променад».
Как выглядят квартиры
Заходим в один из подъездов, где уже выполнена отделка мест общего пользования и квартир. На каждом этаже здесь по четыре квартиры. Первое, что удивляет, — огромные по высоте входные двери. Ни в одной минской новостройке видеть такие не доводилось. Высота потолков здесь — 3,1 метра. Впечатляет!
Чистовая отделка добротная. Здесь нет привычных для государственного арендного жилья обоев в цветочек и линолеума. На полу — ламинат и плитка (с подогревом), стены выкрашены в светлые тона. Квартиры обставляются новой мебелью, бытовой техникой, всей необходимой сантехникой. Кухни комплектуются духовым шкафом, варочной панелью и холодильником. В санузлах установлены стиральные машины.
На момент нашего визита оформление квартир еще не было завершено. Но общая картина, в принципе, уже понятна.
Квартиры по минским меркам большие. Площадь однокомнатных — около 40 кв. м, «двушек» — в районе 70 кв. м, «трешек» — 110 кв. м. Отдельного внимания заслуживают лоджии — они огромны и все с панорамным остеклением.
— Напоминает ли эта квартира китайскую новостройку? Вполне. Мы любим просторные квартиры, но есть перенаселенные районы, где встречаются и квартиры площадью меньше 30 кв. м, — отмечает Хайбо Чжун. — У нас часто жилье покупают уже в готовом виде, со всей мебелью и техникой, куда остается только перевезти вещи. В то же время можно выбрать квартиру без отделки и сделать все самому.
Еще одна особенность дома скрыта в инженерной начинке. В системе горячего водоснабжения применена система геотермальных тепловых насосов, которая позволит обеспечить будущих жильцов бесперебойным горячим водоснабжением круглый год.
«Будет похоже на Новую Боровую»
Внутренний двор пока в процессе благоустройства. В самое ближайшее время здесь появятся детские площадки, лавочки, места для отдыха.
— Будет похоже на «Новую Боровую», на то, как делают дворы в Польше, Литве, — говорит Хайбо Чжун.
Что ж, на контрасте с минскими новостройками первый дом «Великого камня» оставляет очень приятное впечатление. Невысокая этажность, закрытый двор, квартиры с неплохой отделкой — по-хорошему именно таким и должно быть комфортное жилье в городах. На окраине деревни Быкачино китайские строители реализовали формат жилья, принятый в развитых странах, в то время как в центре Минска застройщики продолжают лепить 20-этажные «человейники».
Вместе с тем урбанисты наверняка составили бы целый список замечаний к проекту. Например, входные двери в подъезды расположены не на одном уровне с землей. Почему-то архитекторам проще заложить в проект подъемники для инвалидов и пандусы (которые со временем начнут ржаветь), чем занизить вход и сделать его абсолютно безбарьерным. Не менее странным кажется тот факт, что подъезды не проходные. Входы организованы только с внешней стороны, и чтобы попасть во двор, надо обойти дом. Каким будет двор — пока не совсем понятно. Жаль, конечно, что строители не оставили пару-тройку взрослых деревьев — они очень удачно смотрелись бы среди площадок для отдыха.