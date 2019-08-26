NEXTA ответил на попытки МВД опровергнуть избиение гродненца 14 26.08.2019, 14:45

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Денис Лукьянов

Жалоба на действия ОМОНА от Дениса Лукьянова поступила еще 20 августа.

Cегодня пресс-служба МВД заявила, что ОМОН не имеет отношения к избиению 36-летнего Дениса Лукьянова. В частности ведомство заявило, что «никаких заявлений и жалоб ни со стороны мужчины, ни его родственников, в органы внутренних дел не поступало».

Блогер NEXTA в своем Telegram-канале опровергает заявление пресс-службы МВД, публикуя документы, подтверждающие факт жалобы на действие ОМОНа.

«Поскольку пресс-служба МВД Беларуси заявила, что от избитого ОМОНом под Гродно Дениса Лукьянова «жалоб на действия милиции не поступало», а «травмы он получил сам», нам не остается ничего, кроме как опубликовать ту самую жалобу, которая «не поступала» в правоохранительные органы еще 20 августа - когда пострадавший находился уже в больнице. Аккурат между 5-й и 6-й операциями. Сейчас, напомним, состояние Дениса резко ухудшилось.

Более того, пресс-служба МВД публикует видео с камеры наблюдения в вытрезвителе и пишет о якобы найденных у Лукьянова двух промилле алкоголя. Вот только на самом видео задержаный никаких признаков столь сильного алкогольного опьянения не проявляет. Ходит совершенно ровно, не шатаясь. Возникает вполне логичный вопрос: зачем было везти его в вытрезвитель? Где записи с видеорегистратора служебного автомобиля? Кому и зачем нужно было «выдумывать» эту историю?..», - написал блогер NEXTA.

Напомним, 20 июля у деревни Каролино под Гродно состоялся автомобильный фестиваль «SunDay». 36-летний Денис Лукьянов отдыхал там с друзьями, они выпили вместе. Когда начали расходиться, Денис простился с компанией и собирался уже уйти домой - там его ждала жена с тремя маленькими детьми. Территорию фестиваля патрулировали несколько десятков милиционеров, в том числе бойцы ОМОН. Как рассказывают родственники Дениса, именно они и заметили его в подпитии, взяли под руки и повели в лес. «В лесу силовики начали сразу же бить его. Как он рассказывал мне потом, на нем отрабатывали приемы. Били резиновыми дубинками по ягодицам, бедрам и ногам. Потом взяли под руки, привели в машину участкового, отвезли в РОВД для составления протокола», - рассказывала его двоюродная сестра Дарья.

Через несколько дней житель Гродно был госпитализирован, попал в реанимацию с диагнозом некроз (омертвление) мышц и заражением крови. Денис перенес уже 6 операций, ему ампутировали часть ягодицы.