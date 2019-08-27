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Российский «Союз» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

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  • 27.08.2019, 10:25
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Российский «Союз» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

Первая попытка оказалась провальной.

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" с российским роботом Федором на борту причалил к Международной космической станции. Транспортник должен был пристыковаться к МКС 24 августа, однако первая попытка оказалась неудачной, сообщает BBC.

Во вторник "Союзу МС-14" удалось пристыковаться к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" в автоматическом режиме. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 по Минску.

Как сообщили в "Роскосмосе", помимо робота Федора "Союз" доставил на МКС около 670 кг сухих грузов.

Сам Федор, ведущий аккаунт в "Твиттере", извинился за опоздание. "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - говорится в сообщении.

НАСА подтвердило успешную стыковку.

Робот Федор должен вернуться на Землю 7 сентября. Как рассказывал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в основные задачи робота на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета и проведение экспериментов.

Стыковка с задержкой

По плану "Союз МС-14" с роботом Федором должен был пристыковаться к МКС в субботу, 24 августа. Корабль подошел к станции на расстояние менее 100 метров, однако не смог продолжить сближение из-за проблем с радиооборудованием, задействованным в работе системы "Курс". В итоге экипаж МКС увел транспортник от станции на безопасное расстояние.

Как заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, во время стыковки произошли "ранее не встречавшиеся колебания".

"Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Федора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", - сообщил он журналистам.

Тогда стыковку космического корабля с Федором было решено провести к другому стыковочному узлу - на модуле "Звезда". Для этого в понедельник утром троим космонавтам пришлось в ручном режиме перегнать пристыкованный к "Звезде" корабль "Союз МС-13" к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".


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