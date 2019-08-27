Российский «Союз» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС 6 27.08.2019, 10:25

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Первая попытка оказалась провальной.

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" с российским роботом Федором на борту причалил к Международной космической станции. Транспортник должен был пристыковаться к МКС 24 августа, однако первая попытка оказалась неудачной, сообщает BBC.

Во вторник "Союзу МС-14" удалось пристыковаться к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" в автоматическом режиме. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 по Минску.

#СоюзМС14: есть касание, есть сцепка 🚀



Корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблём и станцией.



Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов pic.twitter.com/xuWswsb4Py — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 27, 2019

Как сообщили в "Роскосмосе", помимо робота Федора "Союз" доставил на МКС около 670 кг сухих грузов.

Сам Федор, ведущий аккаунт в "Твиттере", извинился за опоздание. "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - говорится в сообщении.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) August 27, 2019

НАСА подтвердило успешную стыковку.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4 — NASA (@NASA) August 27, 2019

Робот Федор должен вернуться на Землю 7 сентября. Как рассказывал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в основные задачи робота на этот полет входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета и проведение экспериментов.

Стыковка с задержкой

По плану "Союз МС-14" с роботом Федором должен был пристыковаться к МКС в субботу, 24 августа. Корабль подошел к станции на расстояние менее 100 метров, однако не смог продолжить сближение из-за проблем с радиооборудованием, задействованным в работе системы "Курс". В итоге экипаж МКС увел транспортник от станции на безопасное расстояние.

Как заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, во время стыковки произошли "ранее не встречавшиеся колебания".

"Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. Федора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам", - сообщил он журналистам.

Тогда стыковку космического корабля с Федором было решено провести к другому стыковочному узлу - на модуле "Звезда". Для этого в понедельник утром троим космонавтам пришлось в ручном режиме перегнать пристыкованный к "Звезде" корабль "Союз МС-13" к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".