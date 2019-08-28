Федор-то смог, а Путин? Дмитрий Шагиахметов

28.08.2019, 10:25

Есть подозрения, что у хозяина Кремля не получится даже со второго раза.

Со второй попытки, сообщает в он-лайн трансляции (в он-лайн!) робот Федор смог-таки пристыковаться к МКС!

Уфф! Мы-то - всем подъездом переживали!

...Не специалист в роботах, но, боюсь, этот "Федор" - довольно простая чугуняка, расписанная под Хохлому. (Это - как если бы Маск посылал в космос куклу Барби).

Ярким узором нас просто отвлекают от главной неудачи - новая модификация "Союза" (которая отличается от предыдущей не принципиально, а парой-тройкой новых болтов и гаек) смогла только со второго раза пристыковаться к станции.

(Однажды ребятишки показали Путину на выставке "чудо робототехники" - робот у них, кажется, и плясал, и кланялся. Потом в Сеть слили: это "чудо" - корейская или китайская игрушка. Одним словом - "робот Федор", который умеет все. Даже пристыковываться к МКС).

...Первую неудачную стыковку Рогозин уже объяснил.

Оправдался.

"Американка" или "англичанка" - снова нагадила.

Там было "много импортной электроники. И она не сработала".

Но наш Федор - проявил себя - молодцом!

Железно - как всякая железяка!

Они креативят и креативят.

Отвлекают и отвлекают нас от окружающей нас действительности.

Надеясь, что когда мы совсем в них - и в нем! - разочаруемся, когда будем над ними смеяться - Путин сможет реинкарнировать.

Расписаться под Хохлому.

Прикинуться самым главным "европейцем" в России. Научиться, как "Федор" садиться на шпагат…

...Подозреваю, что у Путина не получится даже со второго раза - пристыковаться к России…

Дмитрий Шагиахметов, «Фейсбук»