Федор-то смог, а Путин?
- Дмитрий Шагиахметов
- 28.08.2019, 10:25
Есть подозрения, что у хозяина Кремля не получится даже со второго раза.
Со второй попытки, сообщает в он-лайн трансляции (в он-лайн!) робот Федор смог-таки пристыковаться к МКС!
Уфф! Мы-то - всем подъездом переживали!
...Не специалист в роботах, но, боюсь, этот "Федор" - довольно простая чугуняка, расписанная под Хохлому. (Это - как если бы Маск посылал в космос куклу Барби).
Ярким узором нас просто отвлекают от главной неудачи - новая модификация "Союза" (которая отличается от предыдущей не принципиально, а парой-тройкой новых болтов и гаек) смогла только со второго раза пристыковаться к станции.
(Однажды ребятишки показали Путину на выставке "чудо робототехники" - робот у них, кажется, и плясал, и кланялся. Потом в Сеть слили: это "чудо" - корейская или китайская игрушка. Одним словом - "робот Федор", который умеет все. Даже пристыковываться к МКС).
...Первую неудачную стыковку Рогозин уже объяснил.
Оправдался.
"Американка" или "англичанка" - снова нагадила.
Там было "много импортной электроники. И она не сработала".
Но наш Федор - проявил себя - молодцом!
Железно - как всякая железяка!
Они креативят и креативят.
Отвлекают и отвлекают нас от окружающей нас действительности.
Надеясь, что когда мы совсем в них - и в нем! - разочаруемся, когда будем над ними смеяться - Путин сможет реинкарнировать.
Расписаться под Хохлому.
Прикинуться самым главным "европейцем" в России. Научиться, как "Федор" садиться на шпагат…
...Подозреваю, что у Путина не получится даже со второго раза - пристыковаться к России…
Дмитрий Шагиахметов, «Фейсбук»