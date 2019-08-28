«Слуга народа» подаст 465 изменений в Конституцию Украины

«Слуга народа» подаст 465 изменений в Конституцию Украины15
- 28.08.2019, 16:49
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Представитель президента Украины в парламенте объявил о планах.
Партия "Слуга народа" намерена подать 465 изменений в Основной закон Украины. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент "РБК-Украина".
Стефанчук отметил, что не все из этих 465 предложений по уровню готовности приближаются к идеалу.
"Я думаю, что эти инициативы есть. Мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду", - сказал он.
По его словам, сейчас определяются с тем, какие из этих предложений будут определены президентом как приоритетные.
"На базе этого мы будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная рада", - заявил Стефанчук.