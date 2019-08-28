Летающие танки Вучича 1 Йована Георгиевски

28.08.2019, 20:49

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Зачем Россия дарит Сербии военную технику.

Тридцать танков Т-72МС, столько же бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС в качестве подарка и семь модернизированных вертолетов уже за деньги – это российская военная техника, которую Сербия надеется получить до конца этого или начала следующего года. "Россия – крупнейший донор вооруженных сил Сербии", – утверждают в министерстве обороны страны, хотя нет доступных данных, которые могли бы это подтвердить.

Церемония передачи бронемашин БРДМ-2МС сербской армии. Ниш, 29 июля 2019 года

Секретные пожертвования

"Сербская армия получила совершенно новые возможности. Сейчас стало реальным то, чего не было раньше. Все, кто называет эти вертолеты "летающими танками Вучича" (Александр Вучич – президент Сербии. – Прим.), полностью правы. Это действительно летающие танки", – заявил на днях, находясь в Ростове-на-Дону, министр обороны Сербии Александр Вулин. В рамках визита в Россию он посетил завод "Роствертол" – производитель вертолетов Ми-35М. Сербия в этом году закупила четыре таких вертолета, за какую сумму – неизвестно. Как ожидается, эта техника, наряду с российским подарком из 60 боевых машин, будет поставлена в Сербию до конца этого или в начале следующего года. В данный момент группа сербских военных пилотов в России проходит обучение по использованию новой техники.

В 2016 году Сербия купила у России два вертолета Ми-17-В5, но из-за ограниченного бюджета тогда могла позволить себе лишь вертолеты с аналоговыми вычислительными устройствами для обработки навигационной информации. "Это стоило 25 миллионов евро", – заявил тогда президент Александр Вучич. Как ранее сообщало сербское министерство обороны, после военного столкновения с НАТО в 1999 году у страны осталось лишь шесть вертолетов Ми-8 советского производства и четыре истребителя МиГ-29, купленных еще в 1987 году у Советского Союза – со сроком использования в 30 лет.

В марте этого года Сербия приобрела у Беларуси четыре МиГ-29, которые сейчас проходят ремонт на заводе в Барановичах. Министерство обороны Сербии пока не сообщало, во сколько обошлись белорусские самолеты. Как известно, военный бюджет Сербии на 2019 год составляет около 800 миллионов евро, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Президент Сербии Александр Вучич (справа) на церемонии передачи российской техники сербской армии

Кроме того, три года назад Сербия получила в подарок от России шесть МиГ-29. Последние из них после ремонта были доставлены в страну в ноябре 2018 года. Так же как и в случае с закупкой вертолетов, стоимость подарка и цена ремонта МиГов по сей день остаются секретом. Однако это не помешало Минобороны Сербии моментально отреагировать на сообщения СМИ о том, что США – крупнейший донор вооруженных сил страны. Информация о том, что США пожертвовали Сербии сумму в 25 миллионов евро, появилась после того, как в июне этого года Минобороны на своем сайте опубликовало отчёт, перечисляющий все иностранные пожертвования, которые балканская страна получила за период с 2007 по 2018 год.

"Крупнейший донор Сербии – не США, а Россия, поскольку она пожертвовала шесть самолетов МиГ-29, 30 БРДМ-2МС и 30 танков Т-72МС", – заявили в военном ведомстве. Разница в цифрах, как объясняют в заявлении, возникла потому, что в буклете "не указаны текущие пожертвования, а также те случаи, когда стороны согласились не раскрывать сумму". В отчете упоминаются всего два российских пожертвования – в 2014 году: 23 тысячи евро на помощь в устранении последствий стихийных бедствий (в мае 2014 года Сербия пострадала от крупнейшего наводнения за свою историю) и десять комплектов парашютов, их оценочная цена – 21 515 евро.

Как БРДМ упали с неба

Наряду с закупкой "летающих танков" Сербия в этом году ожидает в дар от России партию наземной бронетехники. Часть этого подарка, сопровождаемая небольшим международным скандалом, в конце июля прибыла в город Ниш на юге Сербии. "Да, бронетехника была остановлена в Румынии, но эти машины упали нам с небес, – заявил на параде в честь прибытия десяти бронемашин БРДМ президент Сербии Александр Вучич. – Как мы их получили, я не буду раскрывать, это наше дело", – отметил Вучич, но подчеркнул, что при этом "международное право соблюдалось".

26 июля Министерство иностранных дел Румынии заявило о блокаде транзита 60 российских военных машин через Дунай. "Румынские власти не могли выдать лицензию на транзит российской военной техники", – объяснил румынский МИД. Такое решение, говорится в ответе, принято в соответствии с санкциями, которые, согласно решению 2014/512 Совета ЕС, были введены против России в 2014 году в ответ на аннексию Крыма. В ответ Минобороны России заявило, что Москва не направляла никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. "Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами – абсолютная ложь", – сообщило Минобороны РФ.

Сербские активисты благодарят Владимира Путина за решение передать Сербии шесть самолетов МиГ-29

Как в итоге выяснилось, БРДМы действительно "упали с небес" – они были доставлены на гражданском грузовом самолете через Венгрию. Глава кабинета премьер-министра Виктора Орбана Дьёрдь Гулиаш рассказал изданию "Политика", что российскому самолету, перевозившему бронированные машины, было разрешено пересечь воздушное пространство Венгрии, поскольку груз перевозился "не военными, а гражданскими самолетами, для которых не требуется специального разрешения". Гулиаш подчеркнул, что поставка не была бы возможной без сотрудничества Польши и Словакии, так как военный груз должен пролететь и через эти страны. Варшава и Братислава не комментировали заявления венгерского политика. "Мы видели отчет. Не комментируя специфику дела, могу сказать, что осуществление санкций ЕС – ответственность каждого члена", – заявил официальный представитель ЕС.

(Не)нужные танки

Поставка БРДМов – не новый проект в рамках сербско-российского военного сотрудничества. О передаче в дар тридцати модернизированных танков Т-72 и стольких же бронированных машин БРДМ-2МС Сербия договорилась с Россией еще в 2015 году. Первый из танков Сербия получила только в этом году, по случаю 9 мая. "Мы не оплачивали модернизацию. За все заплатили русские. Спасибо им за это!" – заявил Вучич на параде в Нише.

Какую модификацию БРДМ получила Сербия? Как объяснил представитель Минобороны Сербии, по сравнению со старыми моделями бронированных машин, на БРДМ-2МС установлена дополнительная защита, дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а также оптоэлектронная система. Однако, несмотря на это, согласно оценкам сербских экспертов, перевозка 10 БРДМов российскими самолетами, за которую заплатила Сербия, стоила больше полученного подарка. Полет туда и обратно двух транспортных самолетов (на одном самолете могло быть перевезено до 5 БРДМ), в лучшем случае стоил 180 тысяч евро, в то время как десять бронированных машин не могли стоить больше 150 тысяч.

Как объясняли в сербском Минобороны, БРДМ-2МС предназначен для ведения разведки в любых условиях на суше и на воде. "Это плавает? А весит 7 тонн? Еще стреляет на ходу? Чего вы, русские, только не придумаете", – не скрывал своего удивления сербский президент.

"Это история для народа, по логике "хлеба и зрелищ", – считает сербский военный аналитик Давор Лукач. – Транспортеры югославского производства весят 14 тонн и плавают со скоростью 10 км в час. Те, которые Сербия недавно получила, могут достичь скорости 4,5 км в час". В интервью Радио Свобода аналитик отметил, что "вооруженные силы Сербии не знают, что делать с 220 танками М-84 (танки югославского производства, построенные по советской лицензии. – РС) и еще около тридцатью Т-72, которые были приобретены в конце 1970-х годов у Советского Союза. У сербской армии просто нет экипажей для этих танков".

Танк российского производства, состоящий на вооружении сербской армии

Однако, считает Лукач, новая российская техника может оказаться полезной, если она находится в хорошем состоянии. "Сербия произвела последний танк в начале 1990-х годов. Они потом использовались в войнах, после чего их только покрасили, не отремонтировав, – рассказал Лукач. – Кроме того, эта техника потом долго стояла на открытом воздухе, поскольку ангары были разрушены во время бомбардировок НАТО. Если российская техника не гнила на открытом воздухе, то она может подойти Сербии. Что касается БРДМ-2, десятки их уже долгие годы лежат на территории ремонтного завода в городе Чачак. У нас их достаточно, но мы не знаем, что с ними делать. Полученная от России техника имеет одно преимущество – оптоэлектронную систему. А все остальное у нас уже есть".

По словам Лукача, вопрос о стоимости обслуживания техники остается открытым: "На церемонии передачи БРДМов Сербии Вучич пожимал руки русским мастерам. Учитывая, что это модернизированная техника, в Сербии для ее обслуживания точно нет своих техников. Мы не знаем, сколько наша страна платит за работу русских специалистов. За необходимое обучение ими сербских коллег тоже кто-то должен заплатить. Сербия уже несколько лет сталкивается с нехваткой новых технических кадров: старые мастера ушли на пенсию, а новые не обучались", – объяснил Давор Лукач.

Он также отметил, что в Сербии не проводился анализ, нужна ли стране такая техника. "Такой вывод должен исходить из того, какова была роль этих танков в войнах 1990-х годов и во время беспорядков в Косове. Никакого анализа с тех пор сделано не было".

"У России и Сербии никогда не было так много общего"

Исполнительный вице-президент Атлантического союза Дэймон Уилсон в интервью "Голосу Америки" заявил, что "страна, стремящаяся к вступлению в Европейский союз, не может получать оружие из Москвы. Это безответственно и является попыткой навредить нормализации отношений между Сербией и Косовом".

Напомним, что термин "нейтралитет" не упоминается в сербском законодательстве. Нынешние доктрины обороны и национальной безопасности не предполагают нейтралитета, так как законопроекты, определяющие Сербию как нейтральное государство, еще не прошли до конца парламентские процедуры. Нейтралитет не упоминается и в Конституции страны.

Однако правительство Сербии подчеркивает, что сотрудничает и с Востоком, и с Западом. "Мы заказали и уже получаем вертолеты H-145 французско-германского производства, мы также заказали французские ракеты "Мистраль". Это фактический нейтралитет. Но вы же сами видите, сколько оружия мы получаем из Российской Федерации. У Сербии и России никогда не было так много общего", – отметил, комментируя поставку российской техники, министр обороны Александр Вулин.

О дальнейшем укреплении сотрудничества главы военных ведомств России и Сербии уже договорились. По приглашению Сергея Шойгу в следующем году на Параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе в качестве почетных гостей участие примут и сербские военные.

Йована Георгиевски, «Радио Свобода»