В Италии договорились о новом правительстве 28.08.2019, 21:27

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Джузеппе Конте

Джузеппе Конте останется премьер-министром.

Об этом заявил глава Движения пяти звезд Луиджи Ди Майо после встречи с президентом Италии, передает Reuters.

По его словам, было решено, что Джузеппе Конте останется премьер-министром.

«Политическое соглашение с Демократической партией заключается в том, что Конте следует оставить мандат премьер-министра, чтобы попытаться сформировать долгосрочное правительство», — сказал Ди Майо.

Напомним, что 20 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству.

Отношения между партнерами по коалиции Лигой Севера и Движением пяти звезд существенно ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.

На европейских выборах Лига Севера обогнала партнеров по коалиции с 34% голосов, породив слухи о том, что лидер Лиги Маттео Сальвини может отказаться от коалиции.