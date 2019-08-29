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Антропологи рассказали о загадочном обряде инков

  • 29.08.2019, 10:15
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Антропологи рассказали о загадочном обряде инков
Иллюстрационное фото

Он был связан с последним этапом роста империи.

У инков на закате империи была территория, которая простиралась от Колумбии на севере до Чили на юге. Все скоро изменилось — насильственно, от рук испанских конкистадоров, — однако до этого момента владения инков были действительно внушительными, пишет naked-science.ru.

Как они удерживали свою власть над такой обширной разрозненной империей? По мнению специалистов из чилийского Музея естественной истории, это достигалось путем демонстрации силы, что вполне логично и соответствует нормам того времени.

В своей новой работе специалисты отмечают, что в 1476-1534 годах на краю Империи инков появились новые формы идеологического насилия. В качестве свидетельства они приводят использование отрубленных голов в виде одного из способов, при помощи которых инки управляли местными жителями на окраинах государства.

Антропологи проанализировали четыре фрагментированных черепа, относящихся к эпохе поздней империи, которые были захоронены в долине Копьяпо на севере Чили. По словам исследователей, на этих обезглавленных головах можно видеть следы «модификаций»: в том числе отверстия в верхней части черепа и характерные следы на нижней челюсти. Команда ученых полагает, что эти знаки указывают на то, что черепа, скорее всего, были установлены как «трофейные головы, используемые в ритуальных проявлениях власти над местными субъектами новых имперских провинций».

Черепа были раскопаны в 2003 году: останки нашли захороненными среди большого количества бытовых отходов недалеко от деревенского кладбища. Несмотря на плохую сохранность, по оценкам, три черепа принадлежали молодым женщинам в возрасте от 16 до 30 лет, а другой череп, также с круглыми отверстиями, предположительно, принадлежал подростку 11-13 лет.

Помимо четырех черепов, описанных в исследовании, еще как минимум пять отрубленных голов были найдены в том же месте археологических раскопок.

Ранее, напомним, исследователи предложили принцип дешифровки письменности кипу, основанный на данных из новых источников.

Помочь в понимании основ Империи инков также могут огромные рисунки, оставленные их предками. Напомним, изображения в Наска и на плато Пальпа находятся приблизительно на 400 километров южнее столицы Перу Лимы. Вместе они формируют область, занимающую порядка 450 квадратных километров.


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