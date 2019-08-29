«От этого чека я протрезвел» 2 29.08.2019, 16:38

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Фото с сайта 24minsk.by

Минчанин объяснил, почему считает таксистов «пиратами XXI века».

Читатель onliner.by Артем в прошлую пятницу отмечал на Минском море 30-летний юбилей своего хорошего знакомого, а в итоге попал в нехорошую историю. По его словам, кто-то без спросу усадил его в такси и отправил домой. Таксист привез Артема к подъезду, но назвал такую стоимость поездки, оплатить которую мужчина не был готов.

Удивительная история

— В пятницу, 23 августа, у моего хорошего знакомого был юбилей — 30 лет. Отмечали на Минском море, все было шикарно, ну на уровне: с диджеями, гостями, были и селебрити, — говорит Артем.

На праздник он приехал с кем-то из знакомых. Потом было весело, много тостов — всего Артем не помнит.

— В какой-то момент я уже плохо понимал, что к чему. И, как я полагаю, кто-то из знакомых, чтобы я не находился в таком состоянии без присмотра, решил меня отправить на такси домой. Как это происходило — я не знаю.

Мужчина действительно оказался в машине такси. Что это был за автомобиль, он не помнит: вроде белого цвета, но это не точно.

— Я все вспоминаю слайдами. Наверное, водитель спросил, куда меня везти, или кто-то назвал ему мой адрес, — предполагает наш читатель.

О том, как проходила поездка, сказать нечего ввиду уже озвученных обстоятельств. Но Артем помнит, что водитель привез его к нужному подъезду.

— Он мне выбивает чек — я сначала не понял, что к чему. Но от этого чека я протрезвел — 70 рублей! И я понимаю, что попал, — продолжает рассказ Артем. — Говорю водителю: «Извините, таких денег у меня нет. Максимум, что я могу вам предложить, — это 20 рублей».

Привезли в милицию. «Я понимаю, что, короче, вообще попал!»

Таксиста такое предложение не устроило. Артем говорит, что водитель заблокировал двери авто и вызвал милицию.

— Когда приехали сотрудники, я смог выйти из машины. Объяснил им ситуацию, что был на юбилее, перебрал, что кто-то из друзей посадил меня в этот автомобиль, что я не могу рассчитаться с таксистом. Сотрудники милиции предложили мне проехать в отделение для разбирательства, но я отказался, говорю, давайте на месте составим какой-нибудь протокол. В итоге меня скрутили и повезли в РУВД, там составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Я понимаю, что, короче, вообще попал!

Пришел домой. Анализ произошедшего

Вскоре Артема, как он сообщил, отпустили домой. Таксиста уже не было, мужчина пошел пешком. Дошел — рухнул спать.

— В выходные я старался не думать обо всем, что произошло. А как тут не думать — эти мысли постоянно в голове. Я же понимаю, что так это все не закончится, что будет какой-то ход у этой ситуации, — отметил он.

В понедельник состоялся разговор с участковым.

— Он мне сказал, что материалы по поводу моего нетрезвого состояния ему не передавали, только по ситуации с таксистом. Я объяснил, что на самом деле произошло, сказал, что не отказывался платить — просто с собой таких денег не было. Участковый с моих слов все это записал. Чек остался у участкового, я даже не подумал сфотографировать этот квиток, прежде чем отдать. Мне он сказал, что материалы направят в суд, который и будет выносить решение. Что теперь — я не знаю. Жду.

Пока Артем не сумел выяснить, придется ли ему отвечать за нахождение в нетрезвом состоянии, — завтра он собирается идти в РУВД с этим вопросом.

«Это просто пиратство XXI века»

Всю ситуацию наш читатель считает крайне неудачным стечением обстоятельств.

— Я считаю себя обманутым, считаю жертвой мошенничества. Я подозреваю, что таксист специально дожидался такого вот «тепленького» клиента. Почему он, понимая, что везет такого пассажира, не уточнил, а понимаю ли я, сколько придется заплатить, а есть ли у меня такие деньги? Но он ни о чем таком не спрашивал — это точно, я же спал, скажем так. Честно говоря, не в первый раз попадаюсь на эту удочку не по своей воле, — говорит собеседник.

Дома он, воспользовавшись сервисом популярной в Минске службы такси, узнал, сколько могла бы стоить совершенная поездка от Минского моря до улицы Сердича.

— Получилось примерно 15 рублей. Это нормальная цена. И в суде я буду говорить о том же: я готов оплатить услуги такси, но по справедливой цене. Пусть это будет 15—20 рублей — я оплачу. Но не 70 же! Я всегда уточняю стоимость, всегда пользуюсь проверенными службами. Но в этот раз все произошло не по моей воле — я просто не мог адекватно оценивать ситуацию. Ладно сейчас я попался, но ведь точно в такие же истории попадают иностранцы, пожилые люди, мамы с детьми, которые просто берут такси, не подозревая, какие тарифы у некоторых водителей. Это просто пиратство XXI века!

А что по закону?

Может быть большая разница в тарифах тех такси, которые вызываются через диспетчерскую службу или мобильные приложения, и автомобилей, которые ловят «от борта». В первом случае цена формируется службой такси или сервисом, оказывающим такие же услуги. Во втором варианте перевозчик, являясь предпринимателем, самостоятельно определяет стоимость своих услуг.

Пункт 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Размер платы при этом определяется по таксометру. То есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки.

В той ситуации, в которую попал Артем, трудно восстановить хронологию событий. Мужчина настаивает на том, что, с учетом своего состояния, самостоятельно не заказывал услугу такси, не знал об условиях ее оказания. Он не смог даже выяснить, кто именно нашел для него эту машину.

— Я спрашивал у друзей. Они мне сказали, что были такими же пьяными, как и я, поэтому никто ничего не помнит. Либо не говорит, зная, что случилось, — рассказал он.