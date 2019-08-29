Рада назначила нового министра иностранных дел Украины 29.08.2019, 19:40

Павла Климкина сменит Вадим Пристайко.

Верховная Рада назначила нового министра иностранных дел Украины. За назначение Вадима Пристайко главой МИД Украины в четверг вечером проголосовали 310 народных депутатов.

«Новое время» публикует основные факты о новом министре иностранных дел Украины, дипломате Вадиме Пристайко.

Родился 20 февраля 1970 в Одесской области.

Окончил Киевский политехнический институт, а также получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли.

1993 — 1994 годы — соучредитель информационной компании Электронные вести.

1994 — 1997 — главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических завязок со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических завязок и торговли Украины.

1997 — 2000 — заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления Министерства иностранных дел Украины.

2000 — 2001 — консул Генерального консульства Украины в Сиднее, Австралия.

2001 — 2002 — главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики Администрации президента Украины.

2002 — 2006 — советник по политическим вопросам, временный поверенный (2003−2004, 2005−2006) по делам Украины в Канаде.

2007 — 2009 — заместитель директора департамента НАТО.

2009 — 2012 — советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в Соединенных Штатах Америки.

2012 — 2014 — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде.

2014 — 2017 — заместитель Министра иностранных дел Украины — руководитель аппарата, первый заместитель Министра иностранных дел Украины.

В 2017 году был назначен главой Миссии Украины при НАТО.

22 мая 2019 был назначен заместителем главы Администрации президента Украины. 25 июня 2019 назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Женат, имеет двух сыновей.