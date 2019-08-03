Предприятия задолжали в ФСЗН больше 23 миллионов 3.08.2019, 8:12

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Топ-10 самых злостных неплательщиков.

Фонд социальной защиты населения опубликовал список организаций, которые допустили просроченную задолженность по обязательным страховым взносам. Так, на начало июля 1227 предприятий и индивидуальных предпринимателей не смогли вовремя уплатить взносы. Для сравнения: на начало апреля их насчитывалось 982. Общая сумма долга составила почти 23 миллиона 562 тысячи рублей.

На начало июля больше всего организаций-должников по взносам в ФСЗН было в Минской области — 387, а меньше всего — в Гродненской (31). В Могилевской — 113, в Брестской — 161, в Витебской — 260, в Гомельской — 64, а в Минске — 211, пишет finance.tut.by.

При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали уже больше чем по 1,2 миллиона рублей каждый. На двоих они задолжали почти 2,6 миллиона рублей.

В топ-10 самых злостных неплательщиков по взносам в ФСЗН оказались 9 предприятий Витебской области. В него также попал Строительный трест № 8 Бреста.

В ФСЗН пока не могут решить проблему с должниками. Напомним, ранее прокуратура Минской области раскритиковала работу Минского областного управления ФСЗН и потребовала устранить нарушения в «контрольной» работе. При проверке нашли проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН: не всегда обеспечивались сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.

Отметим, что данные по должникам в ФСЗН представлены на 1 июля. Организации к настоящему времени могли уже погасить задолженность.

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН в начале этого года отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно, и части пенсии».