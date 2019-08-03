Оборотни 3 Игорь Яковенко

3.08.2019, 10:56

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Игорь Яковенко

Как лже-социологи пытаются оболгать протест и организуют погромные опросы.

"Отказ в регистрации ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы расколол москвичей на большинство, поддержавшее решение Мосгоризбиркома, и меньшинство, призывающее зарегистрировать всех. Жесткие действия властей в ситуации несанкционированного митинга получили поддержку 61% опрошенных москвичей и 69% россиян" - с этого заявления начинается презентация опроса ВЦИОМ об акции протеста 27.07.2019, вывешенная на сайте этой организации.

Если вас спрашивают, считаете ли вы, что убийца должен быть наказан, что вы ответите? Да, или нет? Согласны ли вы с решением суда, осудившим насильника на большой срок?

Есть т.н. "формирующие" опросы, когда с помощью методики респондента "загоняют" в нужный ответ. В этом случае социолог покидает свою профессию и становится политтехнологом.

Начальник ВЦИОМ Валерий Федоров никогда не был социологом, он всегда был пиарщиком и политтехнологом. Сейчас он перешел в другое качество и перевел туда за собой ВЦИОМ. То исследование, о котором идет речь – это погромный опрос.

"Каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением МГИК отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных горожан", - сообщает ВЦИОМ. То есть, в самой конструкции вопроса содержится утверждение, что кандидаты допустили нарушение и вопрос лишь в том, прав Мосгоризбирком, отказавший нарушителям, или не прав. Странно, что при такой постановке вопроса 29% выступили в поддержку "нарушителей".

ВЦИОМ врет с 2003 года. Врет как сивый мерин. С того момента, когда на смену Юрию Леваде пришел Валерий Федоров. Федоровский ВЦИОМ ловили на вранье постоянно. В 2013 году он публично признал, что его основным заказчиком является Кремль и "Единая Россия". Совсем недавно ВЦИОМ, получив втык от Кремля за низкий рейтинг доверия Путина, мгновенно "сменил методику", в результате чего доверие к Путину волшебным образом выросло в два раза. Самое приятное в этом, что самому Путину для этого ничего делать не пришлось.

Федоровский ВЦИОМ часто выполняет функции социологического спецназа. Когда в Екатеринбурге люди протестовали против "скверного храма" туда послали федоровский ВЦИОМ и он провел опрос, в котором отсутствовал главный вариант ответа: что храм не должен быть построен на месте сквера.

Но все это была прелюдия к тому превращению, которое происходит сейчас. Со сменой политики Кремля в сторону ужесточения меняется статус ее обслуги. ВЦИОМ из организации пиаровской и политтехнологической превращается в организацию погромную, то есть обслуживающую погромщиков. Одно дело манипуляции общественным мнением вокруг строительства церкви или фокусы с рейтингом президента. И совсем другое, когда речь идет о клевете на избитых людей, которым вот прямо сейчас ломают уже не только руки и ноги, а жизни и судьбы, организуя большие сроки по липовым уголовным делам.

Путинизм породил много отвратительных явлений: "суверенную демократию", "политику принуждения к миру", "приблатненную дипломатию гопников", "вежливых зеленых человечков". Теперь вот еще и погромная социология...

Игорь Яковенко, blogspot.com