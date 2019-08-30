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В украинском Кабмине появились пять новых министерств

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  • 30.08.2019, 8:19
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В украинском Кабмине появились пять новых министерств
Фото: "Слово и Дело"

Часть министерств объединились.

В новом Кабинете министров Украины произошло объединение восьми министерств в четыре и было создано новое министерство.

Согласно обновленному составу правительства, Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединены в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. На должность главы министерства назначен Тимофей Милованов.

Министерство энергетики и угольной промышленности объединено с Министерством экологии. Новое Министерство энергетики и защиты окружающей среды возглавляет Алексей Оржель.

Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий объединены в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, главой которого назначена Оксана Коляда.

Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта упразднены. Вместо этих ведомств создано Министерство культуры, молодежи и спорта во главе с Владимиром Бородянским.

Алену Бабак назначили главой нового Министерства развития общин и территорий Украины.

Напомним, что Верховная Рада утвердила состав правительства премьер-министра Алексея Гончарука.


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