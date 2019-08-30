Власти введут новый налог на лекарства ради фарминспекции 15 30.08.2019, 8:54

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Cпецналог или целевой сбор оплатит население.

Создаваемая в Беларуси с подачи Минздрава фарминспекция для контроля над качеством реализуемых в стране лекарств и препаратов будет финансироваться за счет самих потребителей лекарств через новый налог (целевой сбор).

Как заявил в эфире белорусского ТВ министр здравоохранения Владимир Караник, деятельность фарминспекции будет финансироваться за счет отчислений производителей и поставщиков, пише АФН.

«Процент отчислений, мы считали - 0,3% (без уточнений налоговой базы, скорее всего, с оборота – ред.)», - сказал Караник.

По его мнению, «это не вызовет удорожания лекарств». Но, уже давно известно, любые отчисления производителей и поставщиком автоматически закладываются в конечную цену продукта и в итоге это спецналог или целевой сбор оплачивает конечный потребитель – население.

Министр также убедительно заявил, что в таком случае создание фарминспекции не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

Однако, данный кейс является классическим примером коррупции на государственном уровне, когда под видом нужного инструмента, в данном случае – фарминспекции, под нужных людей создается высокодоходное предприятие с функциями надзорного органа.

«…независимый институт контроля, который не потребует раздувать штат Министерства здравоохранения, не потребует дополнительного финансирования», - заявил Караник.

Одним указом, проект которого уже передан на согласование в администрацию, будет получен полный контроль и над местными производителями и над поставками медпрепаратов в страну через созданное при Минздраве государственное унитарное предприятие, на которое не будут распространяться министерские ограничения по зарплате, и руководство которого будет получать соответствующие бонусы по итогам финансового года. Одновременно, в схему будут включены «правильные» сертифицированные лаборатории.

«Фарминспекция будет изымать из аптек, медицинских учреждений лекарственные средства, анонимизировать их, чтобы не понятно было, чье это производство, и направлять в сертифицированную лабораторию, с которой есть договор…», - пояснил министр здравоохранения.

Внутренний рынок лекарств Беларуси по итогам 2018 года оценивается примерно в 1 млрд. долларов. Упомянутый процент отчислений 0,3% - это, примерно 3 млн. долларов. Неплохой стартап для нового министра.