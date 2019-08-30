Как Калиновский снова победил российских сатрапов 1 30.08.2019, 14:00

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Власти хотели убрать памятник повстанцам Калиновского – а теперь их два!

В деревне Погостище, что на Витебщине, установили новый памятник косиньерам, погибшим в боях с царскими войсками. При этом первый памятный крест здесь появился еще в 2006 году, который местные власти пытались уничтожить, сообщает «Белсат».

156 лет назад в деревне Погостище, что на Витебщине, состоялся последний бой косиньеров отряда Игната Будиловича с царскими войсками.

«С утра их окружили с двух сторон. Кого-то застрелили на месте, при попытке сопротивления, кто-то погиб вот в этих болотах, кому-то удалось убежать», – рассказывает историк Игорь Казмерчак.

Память о повстанцах почтили здесь еще в 2006 году. Учительница истории Елена Гречишникова и ее ученики тогда сами собрали валуны и установили крест с надписью «За независимую Беларусь». Но через несколько лет местные власти решили, что памятник здесь не нужен.

«Но я говорила – разбирать я ничего не стану, не для этого я ставила. Не для того дети собирали эти камни», – говорит Елена.

И памятник остался. Но с течением времени на кресте стали появляться трещины.

Елена Гречишникова, вместе с Оршанским филиалом Общества белорусского языка, решили его не заменять, а установить рядом еще один памятник – как символ преемственности поколений.

«Знаете, маленькие эти дела, которые делаются, мне лично помогают смотреть вперед с уверенностью, что молодежь не забудет и продолжит наши дела», – рассказал председатель ТБМ в Орше Юрий Нагорный.

На открытие нового памятника собрались несколько десятков человек. Среди них – члены Общества белорусского языка, те самые школьники Елены Гречишниковой, местные жители, и даже представители властей, что не так давно хотели снести памятный крест.