10 фактов о памятнике князю Гедимину в Лиде 4 30.08.2019, 18:21

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Памятник представляет князя Гедимина в совершенных рыцарских доспехах.

7 сентября в Лиде пройдет масштабный фестиваль Lidbeer-2019, а вместе с ним — долгожданное открытие памятника князю Гедимину. Nn.by представляет 10 фактов о том, как и благодаря кому стало возможным появление этого памятника.

Факт первый

В октябре 2017 г. Лидский райисполком объявил конкурс на лучший эскиз памятника «Основатель замка — князь Гедимин». В конкурсе участвовало 28 работ. В феврале 2018-го после подсчета голосов победил эскиз скульпторов Ольги Нечай и Сергея Оганова.

Ольга Нечай — художница, скульптор, дизайнер, магистр искусствоведения. Работает в области монументальной скульптуры, анималистики, мелкой пластики, декоративного искусства, живописи и дизайна. В творчестве большое внимание уделяет красоте лошадей. Родилась в Минске в 1985 году.

Сергей Оганов — художник, скульптор. Работает в жанре традиционной скульптуры с керамикой, бронзой, камнем, деревом. Родился в Лиде в 1974 года. Среди его самых известных работ — скульптура «Войт» в Минске, посвященная получению городом магдебургского права, скульптура княгини Анастасии Слуцкой в Слуцке, памятник Давиду Городенскому в Гродно.

Факт второй

Памятник представляет князя Гедимина в совершенных рыцарских доспехах, но без шлема. Князь в парадном облачении с длинным плащем едет на коне — очевидно, это торжественный въезд владельца в свой замок. На голове князя корона: Гедимин, как и Миндовг, называл себя королем.

Сергей Оганов уверяет, что при всей художественной обобщенности образа в данной трактовке лицо Гедимина соответствует исторической правде. Это достигнуто благодаря многочисленным консультациям.

Авторы учли рекомендации специалистов по политической истории Великого Княжества Литовского, материальной культуре и искусству того времени. Не обошли вниманием даже породу коня, на котором сидит князь. Были споры и о том, как правильно написать имя на памятнике. Таким образом, утвержденный руководством Лидского района проект стал результатом совместной работы художников, архитектора, ученых-историков.

Факт третий

В июле 2018 года эскиз памятника князю Гедимину прошел все этапы согласований: и в Администрации правителя, и на заседании Республиканского художественно-экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству при Министерстве культуры.

Факт четвертый

В сентябре 2018 года Сергей Оганов и Ольга Нечай начали изготовление детальной рабочей модели памятника в масштабе 1:4. На основе этой модели на скульптурном комбинате отливали бронзовый памятник.

Параллельно велась разработка проектно-сметной документации по подготовке площадки, где планировалось установить памятник, продумывалось световое решение.

Постамент для памятника разработал знаменитый белорусский архитектор Сергей Багласов, а консультантом по исторической точности и соответствию всех элементов памятника стал Николай Плавинский.

Факт пятый

Памятник создавался за счет внебюджетных и спонсорских средств. Основным спонсором стало находящееся в Лиде предприятие с иностранным капиталом «Белтекс Оптик».

Моторами создания и установки памятника Гедимину можно назвать Лидский райисполком, архитектора Сергея Багласова, скульпторов Сергея Оганова и Ольгу Нечай, историка Николая Плавинского.

Факт шестой

Учеными, скульпторами и руководством Лиды было принято совместное решение о том, что подробно расписывать титул князя на памятнике не имеет смысла. Гедимин — уже сам по себе бренд белорусской истории. Были споры по написанию: «Гедзімін» или «Гедымін».

Республиканский художественно-экспертный совет по монументальному и монументально-декоративному искусству утвердил надпись «Гедымін», привычную для большинства белорусов.

Факт седьмой

Кроме имени князя на памятнике помещены «Колюмны» — древний герб рода Гедиминовичей, один из главных символов Великого Княжества Литовского. В красном поле три белые, соединенные снизу, колонны. Такой герб чеканился на монетах ВКЛ, с этим символом на флагах литовские хоругви сражались под Грюнвальдом.

Примечательно, что в феврале этого года в Гродно на раскопках в Старом замке археологи нашли кирпич с гербом «Колюмны». Кирпич датируется концом XIV века — временем, когда замок в Гродно перестраивал Витовт.

Факт восьмой

Осенью 2018 году дизайнер Макс Пекарский разработал для Symbal.by авторский принт «Вялікі Гедымін».

Факт девятый

В 2017 году в Лиде, на расположенном недалеко от замка здании, появилось граффити с изображением князя Гедимина. Его автор — местный художник Сергей Русак.

Мурал размещен на стене многофункционального торгового комплекса на бульваре Гедимина.

Факт десятый

Памятник Гедимину установили в сквере на пересечении Грюнвальдской и Замковой улиц, у северной стены Лидского замка 12 августа 2019 года. Замковая стена за спиной князя придает его фигуре еще большую значимость.

С 30 августа в Лидском историко-художественном музее (ул. Победы, 37а) работает выставка скульптуров Ольги Нечай и Сергея Оганова «Спадарожнікі».