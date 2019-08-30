Почему «Табакерки» в Минске ставить можно, а киоски с водой и шоколадом нет? 9 30.08.2019, 20:09

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Власти ответили предпринимателям.

Месяц назад индивидуальные предприниматели попросили у властей вернуть на улицы Минска киоски мелкорозничной торговли. ИП не совсем ясно, почему ставить «Табакерки» возле остановок общественного транспорта можно, а продавать в таких же ларьках соки, чипсы и шоколадки нельзя. Сегодня Мингорисполком прислал ответ на обращение ипэшников.

Напомним, борьба с киосками на улицах Минска началась больше 15 лет назад. Власти говорили, что они портят внешний вид города. В конце концов ларьки исчезли. Однако не так давно на улицах города снова стали появляться киоски, только на этот раз не с шоколадками, чипсами и водой, а с сигаретами, пишет tut.by.

— По конституции государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности, гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской не запрещенной законом экономической деятельности. А президент является гарантом конституции. Но на деле получается, что олигарху можно, а нам нельзя! — возмущался по этому поводу председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Предприниматели направили обращение в Администрацию правителя, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполком, в котором попросили вернуть на улицы Минска киоски мелкорозничной торговли и призывали чиновников сделать прозрачным распределение мест для ларьков, проводить его через аукцион с участием малого бизнеса.

Спустя месяц Мингорисполком ответил на обращение. Четких ответов на просьбы и вопросы ипэшников там не содержится, зато чиновники пояснили, почему городу необходимы «Табакерки».

«Вопросы создания специализированной сети по продаже табачных изделий в соответствии с инвестиционным договором координируются концерном „Белгоспищепром“. Из представленной информации концерна „Белгоспищепром“ следует, что инвестиционный договор заключен на реализацию инвестиционного проекта по созданию негосударственной специализированной сети по реализации табачных изделий. Реализация инвестиционного проекта не нацелена на исключительную установку специализированных торговых объектов, а включает ряд иных важных подсистем, позволяющих бороться с контрафактной продукцией на внутреннем рынке, обеспечивать гарантированный сбыт табачных изделий государственной табачной фабрики и официальных импортеров, ограничить продажу табачных изделий и их доступность несовершеннолетним», — написано в ответе.

Также в Мингорисполкоме сообщили, что «в настоящее время осуществляется планомерная работа по установке указанных нестационарных торговых объектов».

Дальше в ответе идет пояснение причин, по которым предприниматели не могут торговать в киосках на улицах города.

«В целях формирования столичного уровня городской среды и создания комфортных условий для обслуживающего персонала, продавцов и потребителей, а также соблюдения санитарных норм и правил развитие торговой инфраструктуры города считаем целесообразным за счет объектов капитального строительства».

По мнению предпринимателей, ответ Мингорисполкома не убедителен и противоречит политике президента по его видению развития бизнеса в стране. Ведь глава государства все время напоминает, что в Беларуси должны быть равные условия для ведения бизнеса.

Теперь ипэшники ждут ответ на это обращение из Администрации Лукашенко.