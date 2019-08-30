Родственники украинских пленных моряков возвращаются домой 30.08.2019, 21:33

Процесс об освобождении военнопленных моряков продолжается.

Родственники украинских военнопленных моряков, которых незаконно удерживают в России, возвращаются из Киева домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил отец пленного Василия Сороки Виктор.

По его словам, с ними в Киеве пообщались лица, имеющие отношение к процессу обмена и сообщили, что процесс еще продолжается и вероятно будет решен в течение следующей недели.

"Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос застопорился в том, что президент должен помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, когда их помилуют, то уже будет время. Тогда день, два ", - сказал Сорока.