Лига чемпионов: «Юность» в овертайме победила «Лозанну»
- 30.08.2019, 22:18
Белорусы одолели швейцарцев со счетом 3:2.
Минская "Юность" в матче стартового тура группового раунда Лиги чемпионов обыграла "Лозанну" (3:2 ОТ), передает pressball.by.
Юность — Лозанна — 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)
ЮНОСТЬ: И. Брикун; Антонов – Ногачев, Парфеевец – Желнеровский – Гайнетдинов; Мицкевич – Тарлецкий, Кашкар – Мальцев – Колготин; Казакевич – Геращенко, Лопачук – Дрозд – Цыганов; Мажуга – Лесников, Черников – К. Брикун – Волошин.
ЛОЗАННА: Стефан; Юнланд – Гроссманн, Вермин – Джеффри – Алмонд; Линдбом – Фрик, Бертши – Йорис – Кениньш; Хелднер – Дженацци, Мой – Эммертон – Леоне; Нодари – Трабер, Антонетти – Фруадво – Херрен.
Шайбы: 1:0 — Кашкар (41.11, Мальцев, Колготин). 2:0 — Цыганов (46.50). 2:1 — Йорис (51.39, Линдбом). 2:2 — Бертши Б (56.25). 3:2 — Антонов (62.42, Желнеровский, Цыганов).