Что известно о крупной аварии на ночных гонках в Бресте 13 31.08.2019, 15:37

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Жертв удалось избежать чудом.

«От удара машина вылетела с дороги, сразу запах бензина, и люди туда бегом — смотреть», — вот что рассказывает tut.by очевидец о ночном ДТП в Бресте, которое произошло ночью во время нелегальных гонок на одной из центральных улиц города.

«Было очень много людей — тысячи полторы, много машин»

— Эти гонки всегда проводятся в Бресте летом, и все об этом знают, думаю, и ГАИ тоже. Молодежь такие тусовки любит. Они договариваются о встрече через интернет и приезжают туда на своих автомобилях, — рассказывает местный житель Виталий Казак. — Конечно, после сборищ на гонки остается грязь: бутылки, мусор, пакеты — это плохо, но надо ж где-то им отдыхать.

30 апреля в Бресте проводили Праздник молока. На нем было много молодежи, которая после окончания мероприятия в 23.00 выдвинулась к Гребному каналу, на ул. Октябрьской революции — там обычно собираются любители стрит-рейсинга и запаха жженой резины. Улица эта — продолжение Варшавского шоссе, которое идет от пункта пропуска «Варшавский мост» на белорусско-польской границе. На широкой шестиполосной проезжей части интенсивное движение днем, но ночью здесь практически пусто.

— Я приехал туда после часа ночи. Было очень много людей — тысячи полторы, много машин: вдоль бордюра стояли примерно по километру с обеих сторон. Автомобили были не только с брестскими номерами, но и из других областей и России, — вспоминает Виталий.

Мужчина говорит, что во время тусовки автомобильное движение по улице не перекрывается — гонки-то нелегальные. Но местные водители знают о заездах, поэтому ездят там очень осторожно. Во время самой гонки организаторы на какое-то время останавливают проезжающие авто и просят подождать — пока пройдет заезд. Также всегда зрителей просят не выходить на дорогу, смотреть за происходящим на расстоянии.

— Еще до происшествия там стояла машина ГАИ — инспекторы смотрели за порядком. Потому что как могут два милиционера разогнать толпу людей? — говорит Виталий.

Заезды двух авто на скорость происходят не всегда: только если есть желающие посоревноваться. А между гонками у молодежи другая «забава» — пожечь резину, пока колесо не лопнет.

«Может, опытный водитель бы и справился, но за рулем был молодой парень»

Около 2.00 на старт для гонки подъехали два авто: темный BMW и джип. Организатор дал отмашку — и машины сорвались с места под свист и улюлюканье зрителей.

— BMW резко набрал ход, видно было, что у него даже колеса начали пробуксовывать. А потом задняя часть BMW начала вилять. Может, опытный водитель бы справился, но там за рулем был молодой парень — и выровнять машину у него не получилось. Бах! Глухой звук удара — это он врезался в припаркованные машины.

Все зрители сразу бросились к месту столкновения. По словам Виталия, одна из машин повреждена очен серьезно: от удара она вылетела за пределы проезжей части, левая сторона авто вошла внутрь, колеса покорежены. Остальные автомобили получили не такие значительные повреждения.

— В самом BMW были разбиты перед и правая сторона, но подушки безопасности не сработали. Сразу запах бензина сильный появился — это от той машины, которая была на газоне: бак, наверное, треснул, бензин лился прямо на дорогу.

Мужчина говорит, что молодежь сразу достала смартфоны и начала снимать ДТП на камеру.

— Я начал кричать, чтобы все разошлись — это же опасно: любая искра от сигареты — и пары бензина взорвутся! Они, наверное, просто не понимали этого.

На место аварии вызвали ГАИ — приехал один патрульный автомобиль и два инспектора. Через громкоговоритель они просили людей разойтись, но подчинились не все. Приехали спасатели — залили пеной разлившийся бензин.

— В этот раз обошлось без жертв. Повезло. Наверное, сейчас жестко запретят там гонять. Вряд ли это поможет, конечно: возле Бреста много широких дорог, молодежь туда переберется.

«Был трезв, не справился с управлением»

Об обстоятельствах ДТП рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

— ДТП произошло ночью 31 августа, около 01.50, в Бресте на улице Октябрьской революции. 22-летний молодой человек, водитель BMW, совершил столкновение с четырьмя припаркованными у края проезжей части автомобилями: BMW, Mitsubishi, Ford и Chrysler. Молодой человек был трезв, он пояснил, что неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.

В аварии никто не пострадал. В отношении молодого человека составлен протокол по ч.5 ст. 18.22 КоАП за наезд на препятствие.

Комментируя слова очевидцев о том, что авария произошла во время ночных гонок, представитель МВД заявила:

— Мы можем с уверенностью говорить лишь о том, что к ДТП привело нарушение водителем скоростного режима.