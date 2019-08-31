Илон Маск против Джека Ма: миллиардеры подискутировали о будущем 31.08.2019, 20:04

Фото: Reuters

Сооснователь SpaceX и основатель Alibaba - об искусственном интеллекте, колонизации Марса и многом другом.

Сооснователь SpaceX Илон Маск и основатель Alibaba Джек Ма поговорили об искусственном интеллекте, колонизации Марса, пришельцах, будущем рынков труда и образования. “Новое время” выбрало главное.

Дискуссия прошла 29 августа на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в китайском Шанхае. Одно из главных разногласий вызвал вопрос о том, кто умнее: искусственный интеллект или люди.

По мнению Маска, люди недооценивают возможности искусственного интеллекта (ИИ).

«ИИ будет намного умнее самого умного человека… Самая большая ошибка, которую делают исследователи искусственного интеллекта, состоит в том, что они считают себя умными. По сравнению с искусственным интеллектом они такими не являются. Многие из них не могут представить себе что-то более умное, чем они сами, но ИИ будет намного умнее… Надеюсь, он будет хорошим», — сказал Маск.

Джек Ма парировал, что не считает, что ИИ является угрозой человечеству. По его мнению, искусственный интеллект поможет людям лучше понимать себя.

«Сегодня у нас нет решений для многих проблем, но завтра они будут найдены… Я довольно оптимистично смотрю на это и не думаю, что искусственный интеллект является угрозой или чем-то ужасным. Человек достаточно сообразителен, чтобы понять это. Сегодня очень беспокоятся из-за ИИ люди, которых я называю умниками из колледжей. Такие люди как мы — уличные умники — никогда не боялись этого. Мы думаем, что это очень весело», — добавил Ма.

Он подчеркнул, что «лучшие ресурсы на Земле — это не уголь, нефть или электричество, а человеческий мозг».

«Говорят, искусственный интеллект будет контролировать людей. Я думаю, это невозможно», — отметил Джек Ма, подчеркнув, что у компьютеров есть только чипы, а у людей есть сердца, которые являются источником мудрости.

Илон Маск в ответ заявил, что не согласен с таким мнением.

«Мы очень тупые и определенно можем создать что-то, что будет умнее нас», — сказал предприниматель.

Он подчеркнул, что компьютеры уже намного умнее людей во многих измерениях. Маск напомнил, что чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров проиграл компьютеру еще в 1997 году — 22 года назад. С каждым годом становится все меньше интеллектуальных занятий, которые люди выполняют лучше, чем машины, добавил Маск.

«Скоро они будут превосходить нас во всем. Это гарантировано. Ну или цивилизация перестанет существовать», — сказал Маск.

Джек Ма в ответ заявил, что компьютеры могут быть умными, но люди намного более сообразительны. Он также добавил, что считает глупым соревноваться с компьютерами в игре в шахматы.

«Это как если бы сто лет назад, когда появились автомобили, кто-то сказал бы, что может бежать быстрее. Это невозможно. Только глупые люди пытались бы конкурировать с машиной», — отметил он.

О колонизации Марса

По мнению Маска, важно сделать так, чтобы сознание не исчезло в будущем.

«Мы не должны воспринимать сохранение сознания в будущем как данность, так как мы не встретили пришельцев. Где пришельцы?» — отметил он, добавив, что человечество должно стать многопланетным видом или же убедиться, что жизнь существует не только на Земле.

По словам Маска, люди должны колонизировать Марс, так как есть вероятность того, что с Землей что-то случится. По его мнению, под действием внешней силы или какой-то внутренней ошибки человеческая цивилизация может быть уничтожена или повреждена настолько, что не сможет начать жизнь на другой планете.

«Впервые в истории Земли, которая длится уже 4,5 млрд лет, появилась возможность расширить жизнь за пределы Земли. Раньше такой возможности не было. Это окно может быть открыто на протяжении длительного периода времени или короткого. Было бы разумно предположить, что эта возможность будет существовать недолго, и обеспечить сохранение сознания в будущем, чтобы оно не погасло. Мы должны попытаться сделать это как можно быстрее», — добавил Маск.

Джек Ма парировал, что его больше интересует жизнь на Земле и то, что здесь происходит.

«Здорово отправить 1 млн людей на Марс, но нужно позаботиться о 7,4 млрд людей на Земле, о том, как сделать мир более устойчивым», — сказал он.

По мнению основателя Alibaba, независимо от того, сколько еще будет продолжаться жизнь на Земле, люди должны ответственно относиться к будущему.

«Каждый раз, когда я читаю в новостях о вашей заинтересованности в космосе, я смотрю на вас с большим уважением. Нам нужны такие герои как вы, но нам нужно больше таких героев как мы — тех, кто усердно работает на Земле, улучшая ее каждый день. Вот чего я хочу», — сказал Джек Ма.

Маск в ответ заявил, что на усилия по превращению человечества в многопланетный вид нужно менее 1% ресурсов Земли.

«Расходы на это должны быть где-то посередине между расходами на помаду и на здравоохранение. Нужно потратить, может, чуть больше, чем мы тратим на косметику», — сказал сооснователь SpaceX, подчеркнув, что это кажется ему разумной инвестицией в будущее.

О работе будущего

По мнению Джека Ма, человечеству не нужно столько профессий и рабочих мест, сколько есть сейчас. Он предположил, что в будущем рабочая неделя будет длиться всего 12 часов, хотя раньше заявлял, что считает возможность работать в режиме 996 (с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю) «благословением» для молодых сотрудников.

«Люди должны работать три дня в неделю по четыре часа в день. С появлением электричества у людей появилось больше времени, чтобы ходить по вечерам в караоке или на танцевальную вечеринку. С появлением искусственного интеллекта люди будут иметь больше времени, чтобы наслаждаться тем, что они люди. За свою жизнь я побывал примерно в 300 городах. Мой отец — в 30, дедушка — только в трех. Мои внуки, вероятно, посетят 3 тысячи городов…» — отметил он.

По мнению Маска, со временем ИИ сделает работу людей бесполезной.

«Вероятно, последняя работа, которая останется, — это написание программного обеспечения для ИИ, а затем он просто будет сам писать себе программное обеспечение. Я бы рекомендовал изучать инженерию, физику, что-то в этом духе или работать в какой-то сфере, где люди взаимодействуют с другими людьми», — сказал он.

По словам Джека Ма, современные образовательные системы нуждаются в реформировании.

«Все образовательные системы, то, чему и как мы учим наших детей, в основном рассчитано на индустриальный период. Я уверен, что машины будут намного умнее людей в будущем, но люди должны быть сообразительнее. Для этого мы должны изменить образование. В прошлом мы много фокусировались на том, чтобы запоминать какие-то вещи. Но компьютер может запоминать, вычислять, бегать намного быстрее. Люди должны быть более креативными, более конструктивными. Как мы можем научить наших детей этому? Тратить больше времени на обучение детей искусству, живописи, танцам», — отметил Джек Ма.

Он подчеркнул, что на реформировании системы образования правительства должны сосредоточиться в ближайшие 10 или 20 лет.

«Если мы не изменим нынешнюю систему образования, мы все будем в беде», — сказал он.

По мнению Маска, в процессе образования нужно стараться получать больше знаний, которые помогут предсказывать будущее или создавать его.

«Нужно оценивать, позволяет ли то, что вы изучаете, предсказывать будущее менее ошибочно. Мы все всегда частично неправы. Вопрос в том, можете ли вы уменьшить ошибочность ваших прогнозов о будущем», — отметил он.

По словам Маска, технологии, которые разрабатывает его компания Neuralink, позволят быстро загружать в мозг любую информацию, быстро освоить любой навык. Он подчеркнул, что сейчас процесс образования является крайне медленным, особенно если речь идет о лекциях.

О сокращении населения

Едва ли не единственная тема, которая не вызвала у Илона Маска и Джека Ма разногласий, касалась проблемы сокращения населения.

«Большинство людей думают, что у нас на планете слишком много людей, но на самом деле это устаревшее мнение… Самая большая проблема, с которой мир столкнется через 20 лет, — демографический коллапс», — подчеркнул Маск.

Джек Ма согласился, что это большая проблема. Он отметил, что население Земли со временем начнет сокращаться и этот процесс будет ускоряться.

«Когда жизнь людей становится лучше, они не хотят иметь детей», — сказал основатель Alibaba, отметив, что роботы необходимы в частности для того, чтобы заботиться о пожилых людях.

По его мнению, рождаемость в Китае, где в прошлом году родилось 15 млн детей, является низкой.

О продолжительности жизни

Джек Ма подчеркнул, что во времена аграрного общества люди в среднем жили 30−35 лет, в период индустриального общества и технологической революции — 70, а с появлением искусственного интеллекта продолжительность жизни может увеличиться до 100−120 лет.

Маск отметил, что, по его мнению, проблему биологического старения можно решить, но для этого нужно менять ДНК. По его мнению, люди к такой идее отнеслись бы насторожено.

«Не знаю, стоит ли работать над этим или нет. Может и хорошо, что мы в конечном итоге умираем», — добавил он.