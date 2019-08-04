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Что полезно, а что вредно есть перед сном

  • 4.08.2019, 13:19

Качество нашего сна напрямую зависит от продуктов, которыми мы на ночь полакомились.

Поэтому, если у вас проблемы со сном, то вам стоит серьезно пересмотреть свой рацион. Вы сразу же заметите изменения. К счастью, полезных продуктов больше, чем вредных, пишет healthinfo.ua.

Полезно: бананы

Бананы богаты магнием и кальцием, потому действуют как природные миорелаксанты. Фруктами лучше перекусить за час-полтора до сна, тогда бананы успеют перевариться как раз к тому времени, как вы окажитесь в постели.

Вредно: кофеин

Сам кофе перед сном пить однозначно нельзя, но также стоит избегать продуктов, в которых содержится кофеин: шоколад, энергетики и камедь. Хотя стоит учитывать, что реакция на кофеин у всех разная, некоторые люди невосприимчивы к нему и спокойно спят после целой кружки крепкого напитка.

Полезно: белки

Белком богаты яйца, курица и творог. Эти продукты понижают кислотность и вызывают сонливость. Пониженная кислотность обеспечивает отсутствие изжоги, поэтому вы сможете гораздо легче уснуть после белкового перекуса.

Вредно: жирная пища

Ужин должен быть легким – жирная пища тяжело усваивается организмом, а это не дает нам спокойно уснуть. Если вы никак не можете избежать жирной пищи на ужин, то постарайтесь выдерживать паузу в три часа между едой и сном.

Полезно: миндаль

Миндаль обеспечивает отличное расслабление мышц, и как следствие – прекрасное засыпание. Съешьте горсть орехов или сэндвич с миндальным маслом перед сном – и будете безмятежно и сладко спать всю ночь напролет.

Вредно: алкоголь

Из-за алкоголя в крови вам не только будет тяжело уснуть, но и отдохнуть не удастся. Не пейте на ночь – алкоголь нарушает наши суточные ритмы и пагубно влияет на нашу нервную систему.

Полезно: молоко

Молоко отлично справляется с бессонницей – это известно нам с детства. Оно помогает как на ночь, так и среди ночи, если вы проснулись и не можете снова уснуть. Просто выпейте стакан теплого молока, желательно с ложечкой меда, и ваш сон благополучно к вам вернется.

Полезно: вишня

Вишня – природный источник мелатонина. Горсть вишни перед сном или стакан вишневого сока даст вам возможность уснуть спокойно, как младенцу.

Полезно: чай

Зеленый чай прекрасно снимает стресс. Поэтому он станет хорошим средством от бессонницы после долгого рабочего дня. Однако в нем содержится и кофеин. Потому лучше заменить зеленый чай травяными сборами.

Полезно: овсянка

Овсянка богата большим количеством веществ, влияющих на хороший и крепкий сон. Но пользу овсянка принесет только в том случае, если она будет несладкой. Сахар, наоборот, помешает вам уснуть.

Следите за своим рационом, и тогда вам не придется ворочаться с боку на бок по ночам. Вы сможете полноценно восстанавливать свои силы и продуктивно проводить свой день.


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