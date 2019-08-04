Ученые определили, почему у людей возникает желание напиться 6 4.08.2019, 20:03

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Чаще всего желание напиться вызывают у людей радостные положительные события.

Каждый человек хотя бы раз в жизни попробовал алкоголь. Но есть люди, которые пьют много и напиваются до бесчувствия. Почему люди напиваются, рассказал портал «24.здоровье».

Как пишет издание, ответ на этот вопрос дали ученые из Австралии и США. Они провели совместное исследование и опубликовали его результаты в журнале Clinical & Experimental Research.

Так вот, согласно утверждениям ученых, чаще всего желание напиться вызывают у людей радостные положительные события. Исследователи проанализировали сотни постов в Twitter, авторы которых выражали желание "напиться и забыться".

Ученые пришли к выводу, что во многих случаях желание "напиться до потери чувств" вызывано стрессом, праздниками, рабочими достижениями и спортивными победами. То есть, большинство причин являются радостными.

Только небольшая часть людей, которые хотят «принять на грудь» много алкоголя, отказываются от этого, признав, что погорячились.

Очень многие все-таки воплощают свои намерения в жизнь, а затем сообщают об этом на следующий день в соцсетях. Правда, эти люди утверждают, что не помнят случившегося накануне и во время запоя.

Подводя итог исследованию, эксперты заявляют, что экспериментировать над организмом опасно. Ведь употребление спиртного приводит к развитию сразу целого ряда раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.