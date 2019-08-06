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Диетологи рассказали о впечатляющей пользе арбузов

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  • 6.08.2019, 11:28
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Арбуз - это уникальная бахчевые культуры, не только вкусная, но и очень полезна.

Арбуз помогает похудеть благодаря тому, что в нем очень мало калорий, пишет lenta.ua.

Не менее питательный, чем персик черника и любой другой сладкий фрукт. Из-за этого не набирается лишний вес. В арбузе мало сахара, зато есть полезная фруктоза. Плод содержит витамины C, A, B и бета-каротин.

Арбуз помогает при раке и диабете за счет естественного красителя ликопина. Пигмент предотвращает изменение ДНК. Известно, что онкологические клетки появляются через генетические мутации. Этот губительный для здоровья процесс и останавливает бахчевых культур.

Сотрудники Университета штата Оклахома проводили эксперимент на мышах. В ходе исследования ученые выяснили, что ягода меняет микрофлору кишечника и помогает вылечить диабет. Более того, арбуз содержит аминокислоту цитруллин. Она повышает уровень оксида азота и расширяет кровеносные сосуды. В итоге арбуз хорошо влияет на сердце человека.

В жару плод поможет избежать обезвоживания, поскольку на 90% состоит из сладкой жидкости. Арбуз способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок. Поэтому его рекомендуется употреблять атлетам. Получается, что арбуз - это естественная биологическая добавка, которая укрепляет здоровье.


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