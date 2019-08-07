закрыть
7 августа 2019, среда, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Sony разработала футболку со встроенным кондиционером

  • 7.08.2019, 8:45
  • 1,305
Фото из открытых источников

Без подзарядки он работает в течение суток.

Японская компания Sony представила футболку со встроенным мини-кондиционером.

Об этом сообщают Буквы.

Так, Sony разработала специальный портативный кондиционер. Гаджет получил название Reon Pocket, он весит всего 85 грамм.

Reon Pocket помещается в специальный небольшой кармашек в задней части футболки. Он способен поддерживать температуру от 23 до 36 °C.

Управлять этим кондиционером можно с помощью приложения в смартфоне. Без подзарядки работает он в течение суток.

Цена на девайс стартует от 117 долларов. В продаже он появится пока только в Японии.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип