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Алексей Бага: БАТЭ готов продолжить свой европейский путь

  • 7.08.2019, 22:03
Алексей Бага: БАТЭ готов продолжить свой европейский путь
АЛЕКСЕЙ БАГА

Главный тренер БАТЭ порассуждал о завтрашнем матче против «Сараево» в рамках квалификации Лиги Европы.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага порассуждал о завтрашнем матче против «Сараево» в рамках квалификации Лиги Европы, передает «Трибуна».

- Вопрос насчет кадровой ситуации в БАТЭ. Насколько нам известно, ваша команда сейчас не такая сильная, какой была еще год назад. Знаем, что у вас произошли значительные изменения в составе. С другой стороны, для «Сараево» минус в том, что проводит поединок не на своем поле. Какие ваши прогнозы? Сможете ли при таких обстоятельствах победить?

– Действительно, в сравнении с прошлым годом нас покинула группа ключевых исполнителей. Ребята уехали в другие клубы других чемпионатов. Но наша команда уже провела первый круг в чемпионате Беларуси, завтра стартует в третьем еврокубковом раунде. Ребята, которые пришли зимой, уже сыгрались. Считаю, они ничуть не хуже футболистов, покинувших команду. Поэтому мы готовы к борьбе, готовы к тому, чтобы продолжить свой европейский путь.

- Что скажете о стадионе? Довольны ли вы предоставленными условиями?

– Да, все хорошо. Нормальный стадион, на нем можно играть в футбол, а поле неплохого качества. Я видел много фотографий, из чего делаю вывод, что арена имеет богатую историю.

- Уровень команд примерно одинаковый. В случае, если БАТЭ уступит «Сараево», насколько это будет принято близко к сердцу вашими болельщиками? И как на это отреагирует ваша спортивная общественность?

– Как и на любое поражение, все неравнодушные к БАТЭ люди отреагируют, естественно, отрицательно. Но не думаем о поражении, потому что наша задача – пройти дальше.

- Вы первый раз в Боснии и Герцеговине. В какой мере успели познакомиться с «Сараево»?

– Мы очень серьезно готовились к завтрашней встрече. Успели отсмотреть два матча «Сараево» против «Селтика», все три игры из нынешнего чемпионата вашей страны, а также видели несколько предсезонных контрольных поединков. Поэтому у меня есть все основания считать, что о сопернике знаем довольно много. Да, в Боснии и Герцеговине БАТЭ выступает впервые. Но нам уже доводилось играть и в Белграде, и в Скопье. Эти края для нас не самые загадочные.

- Вы сказали, что видели оба матча «Сараево» с «Селтиком», но с тех пор кто-то покинул команду, а кто-то появился новый. Какое впечатление сформировали об оппоненте, после того как познакомились с ним более близко?

– Определенно могу сказать, что «Сараево» – хорошая, сбалансированная команда, с ней работает хороший тренер, который трудится в этой профессии достаточно давно. Знаем, что он – местная легенда, очень много поработал в «Сараево». Поэтому, невзирая на все изменения в составе, сила команды остается прежней.

- Есть ли кадровые проблемы у БАТЭ? Кто травмирован?

– В матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов получил травму наш лидер защитник Егор Филипенко, который перенес операцию, сейчас в Минске восстанавливается. Равно как и Денис Щербицкий. Остальные ребята, кто готов, сейчас с нами. Глобальных проблем со здоровьем футболистов не испытываем, – сказал Бага.


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