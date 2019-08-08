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Милые бизнесмены, не радуйтесь и, боже упаси, не расслабляйтесь

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  • Леонид Фридкин
  • 8.08.2019, 8:47
  • 4,861
Милые бизнесмены, не радуйтесь и, боже упаси, не расслабляйтесь
ЛЕОНИД ФРИДКИН

«Эффективность» контроля как цунами выросла на глазах у изумленной публики.

Впрочем, изумление, пожалуй, можно списать на невнимательность этой самой публики к метаморфозам отечественного контроля.

Итак, все контролирующие и надзорные органы Беларуси за январь-май 2019 года провели около 4 тысяч проверок, сообщил председатель КГК Леонид Анфимов в интервью журналу «Государственный контроль». Из них только 57 проверок (40 выборочных и 17 внеплановых) завершились без замечаний проверяющих.

Только налоговые органы в I полугодии отрапортовали о сокращении проверок до 6730 – аж на 61,1% меньше, чем в январе-июне 2017 г. В частности, было проверено 1561 проверка субъектов хозяйствования и 5169 — физлиц, т.е. первых проверили на 80,3%, чем год назад, а вторых — на 44,7%. При этом налоговики провели всего по 202 выборочных и внеплановых проверок (на 14,4 и 32,9% меньше, чем год назад) и 120 внеплановых тематических оперативных проверок действующих субъектов хозяйствования (на 69,5% меньше).

Такое сокращение количества никак не сказалось на качестве. Напротив, по результатам проверок предъявлен к уплате 81 млн. рублей – на 37,2% больше, чем годом ранее (в сопоставимых ценах). В целом по результатам контрольных мероприятий налоговики пополнили бюджет на 187,2 млн. рублей,

Ничего себе, удивляется публика: проверок в 1,5 раза меньше, а денег собрали на треть с лишком больше. Как же так?

Да вот так. Неужто вы, дорогие проверяемые, всерьез думали, что Указ от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» сулит вам грандиозную либерализацию проверок? И все детально выписанные в Указе от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» правила, процедуры и способы назначения и проведения проверок остались лишь для того, чтобы контролеры благодушно мониторили деятельность бизнеса и тешили себя верой в презумпцию его невиновности.

Как бы не так, милые. Я вас еще 2 с лишком года назад предупреждал – не радуйтесь и, боже упаси, не расслабляйтесь. Это власти не в либерализацию впали и не вас пожалели. Они просто, наконец, сообразили, что если не бегать проверять кого попало по планам, а сконцентрироваться на самых «вкусных» направлениях, то можно резко сократить число проверок, а урожай собрать гораздо богаче. Лишь поэтому Указом № 376 плановые проверки были заменены выборочными. Для этого МНС и КГК сочинили инструкции по выбору тех, к кому стоит прийти на выручку – туда, где  «вкуснее» всего пахнет выручка. И вот результат – в полном соответствии с заветами мсье Кольбера. Это был великий спец – Людовик XIV абы кого в министры финансов не брал. Так вот, Кольбер говаривал, что искусство налогообложения – это уметь ощипывать гуся так, чтобы собрать максимум перьев при минимуме писка. Еntre nous, ce n'est pas tout le secret, добавил бы мсье Кольбер. Чтобы соблюсти пропорцию перьев и писка, главное – правильно выбрать гуся, ухватить его в нужное время за нужное место и… Ну, дальше, дело техники.

Понадобилось 8 лет с принятия указа № 510, чтобы до наших чиновников дошло, что риск-ориентированный подход гораздо эффективнее тотальных плановых проверок. Хотя, простая житейская логика должна была подсказать, что нечего тратить время на проверки компаний, где нарушения, если и возможны, то заведомо несущественны. Ведь вокруг имеются те, чья деятельность действительно сопряжена с высокими рисками, не говоря уже о поступлении сигналов о серьезных нарушениях. И за то же время, которое растрачивалось на каких-нибудь ипэшников и прочую мелось, можно наловить целый невод рыбы покрупнее.

Получив новые ориентиры, налоговики тут же придумали, по каким критериямвыбирать объекты для проверки и какими методами их ощи..., тьфу, пардон, проверять. А КГК определил, как составлять сводные планы своих выборочных проверок (не путаем с отмененными планам, хотя разница лишь в качестве планирования). В утешение бизнесу остались сокращение горизонта проверок до 5 лет (если не будет свыше особых указаний) и лозунг презумпции добросовестности – пока проверка не докажет ее отсутствие. 

Кстати, еще один важный нюанс. Из помянутого улова в 187 млн., ровно 2/3 – результат камерального контроля. За счет взысканий по результатам проверок обеспечено всего 23,1%, а предотвращения необоснованного возврата НДС – всего 10,2%. К примеру, во время проверок предотвращен необоснованный зачет (возврат) НДС на сумму 19,1 млн рублей (в 2,8 раза больше, чем за 6 месяцев 2018 г.), а по результатам камерального контроля – 56 млн. Также по итогам «камералки» субъектам хозяйствования пришлось доплатить в бюджет 124,6 млн руб., в т.ч. с использованием АИС "Учет счетов-фактур" – 60,6 млн, других информационных ресурсов –51,7 млн. Вот что дигитализация животворящая в будущей IT-стране делает. И это только с помощью электронных счетов-фактур. А когда подтянется полномасштабная система прослеживаемости, которую начальство замутило вместе с партнерами по ЕАЭС, еще и не то будет.

Так что не стоит изумляться, что 99% проверок завершилось штрафами и прочими санкциями. Новая система выбора позволяет контролерам довольно точно выбирать цели и успешно выбивать нужное количество очков. Удивительно лишь, что наскребся 1% счастливчиков, умудрившихся отвертеться от неминуемого возмездия за что-нибудь неподобающее. Типа они такие идеальные компании, где все строго по закону – не подкопаешься. Но неподдельная скорбь, прозвучавшая в выступлении главного контролера страны при упоминании сего казуса, наводит на иную мысль. То ли при выборе цели промашка вышла, то ли проверяющие чего-то недоработали. Может, по молодости или погода была туманная. Впрочем, 99 из 100 – результат вполне олимпийский. К тому же без всякого мельдония….

Леонид Фридкин, блог


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