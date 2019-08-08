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В России резко подорожал хлеб

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  • 8.08.2019, 9:13
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В России резко подорожал хлеб

Цены максимальные как минимум с 2009 года.

Повышение цен на хлеб в российских магазинах по итогам июля зафиксировал Росстат. За первые семь месяцев 2019-го года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018-го года. Год назад подорожание хлеба за январь—июль 2018-го к этому же периоду 2017-го составило только 2,3%. Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го года составил 4,6% (за семь месяцев — 5%), пишет РБК.

Последние абсолютные значения по стоимости отдельных видов хлеба, которые раскрывал Росстат, датированы июнем 2019-го. Больше всего за год подорожал черный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019-го он стоил 50,54 руб/кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 руб/кг. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожал на 7,4% — до 49,96 руб/кг.

Такие цены — максимальные как минимум с 2009 года (более ранние данные Росстата не доступны).

Увеличение розничных цен на хлеб подтвердили РБК в Минсельхозе, подчеркнув, что рост «примерно соответствует показателю годовой инфляции».

О грядущем подорожании хлеба производители и поставщики предупреждали еще в начале этого года. В январе ассоциация «Руспродсоюз» сообщала, что из-за роста на 30% цен на пшеничную муку оптовые цены на хлеб будут меняться и могут вырасти на 6-7%. Тяжелая ситуация у производителей хлеба в конце 2018 года привлекла даже внимание государства. В декабре вице-премьер Алексей Гордеев поручал регионам сформировать запасы зерна для стабилизации цен на хлеб, прежде всего на его социальные виды — батон и буханку.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие торговые сети X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», Metro Cash & Carry, «Ашан» с данными Росстата согласны. За год по июль 2019-го хлеб и хлебобулочные изделия в магазинах в среднем по России подорожали 7,5-8,5%, указывает представитель АКОРТ.

В магазинах «Лента» цены на хлеб действительно выросли в пределах зафиксированных Росстатом значений, подтверждает представитель сети Мария Филиппова. Подорожание, по словам представителя «Ленты» — следствие того, что поставщики повысили закупочные цены из-за удорожания сырья, прежде всего, муки. Стоимости муки растет из-за цен на зерно, на которые, в свою очередь, влияет в том числе топливо, указывает представитель АКОРТ.

При этом цены на хлеб продолжают расти, утверждает источник РБК на рынке продовольственной розницы. По словам собеседника РБК, с января по август 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России выросли в среднем на 9-9,4%.


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