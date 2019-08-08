В России повысился радиационный фон после взрыва на военном полигоне 4 8.08.2019, 15:50

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Изначально Минобороны РФ опровергало информацию о повышении радиационного фона.

После взрыва на полигоне ВМФ России под Неноксой в Северодвинске Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона, сообщили в городской администрации, сообщает zn.ua.

Изначально Telegram-канал Mash со ссылкой на экстренные службы также сообщил, что радиационный фон в населенном пункте превышен в три раза. Датчики сработали в соседнем Северодвинске - на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки. В Минобороны РФ эту информацию опровергли, отметив, что выбросов радиации и вредных веществ не было.

"В 11.50 по Москве 8 августа датчики АСКРО (Автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона", - говорится в сообщении мэрии Северодвинска.

Ранее сообщалось о том, что в Архангельской области России в четверг, 8 августа, на территории военного полигона во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и начался пожар. Погибли два человека и еще шесть пострадали.

По словам источника "Ведомостей" в оборонной промышленности, взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.