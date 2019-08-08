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Лига Европы: БАТЭ победил «Сараево» - 2:1

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  • 8.08.2019, 22:58
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Лига Европы: БАТЭ победил «Сараево» - 2:1
Фото: globallookpress.com

В Зенице прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Борисовский БАТЭ победил боснийский «Сараево» со счетом 2:1.

Счет в этой игре был открыт на 19-й минуте. Это сделал полузащитник «желто-синих» Дмитрий Бага после передачи с левого фланга от Эрвейна Мукама. На 71-й минуте Мукам удвоил преимущество борисовчан. На 89-й минуте нападающий «Сараево» Харис Ханджич один гол отыграл.

«Сараево» — БАТЭ — 1:2

«Сараево»: Ковачевич, Лазич, Хебибович, Гаврич (Гузина, 87), Велкоски (к), Миланович (Шишич, 76), Летич, Джоканович (Мустафич, 57), Шерберич, Татар, Х.Ханджич.

Запасные: Маркович, Шабанович, Курдич.

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Дубаич, 91+), Риос, Стасевич (к), Волков, Бага (Березкин, 88), Симович, Мукам (Туоминен, 73).

Запасные: Черник, Йонассен, Копитович, Виллюмссон.

Голы: 0:1 — Бага (19). 0:2 — Мукам (71-п). 1:2 — Ханджич (89).

Предупреждения: Хебибович (42), Лазич (70).

Отметим, что на 77-й минуте поединок на некоторое время прерывался из-за действий трибун.

Ответная игра пройдет через неделю, в четверг, на «Борисов-Арене».


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