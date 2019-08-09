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В Гродно спустя 50 лет в танке обнаружили «привет из прошлого»

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  • 9.08.2019, 18:40
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В Гродно спустя 50 лет в танке обнаружили «привет из прошлого»
Фото: grodnoplustv.by​

В Гродно нашли записку солдата из Узбекистана, которую он оставил в танке в 1967 году.

В Гродно во время ремонта памятника-танка на Советской площади нашли «привет из прошлого», передает grodnoplustv.by.

В танке Т-34-85 был вскрыт заваренный при установке люк. Внутри была бутылка с двумя записками солдат. Из них следует, что авторы — солдаты, которые в 1967 году участвовали в установке памятника.

Записка «сына узбекского народа» малограмотная, но в ней есть адрес военнослужащего. Автора попытаются отыскать с помощью посольства Узбекистана, чтобы пригласить его на празднование Дня города в середине сентября.


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