В Гродно спустя 50 лет в танке обнаружили «привет из прошлого» 4 9.08.2019, 18:40

2,155

Фото: grodnoplustv.by​

В Гродно нашли записку солдата из Узбекистана, которую он оставил в танке в 1967 году.

В Гродно во время ремонта памятника-танка на Советской площади нашли «привет из прошлого», передает grodnoplustv.by.

В танке Т-34-85 был вскрыт заваренный при установке люк. Внутри была бутылка с двумя записками солдат. Из них следует, что авторы — солдаты, которые в 1967 году участвовали в установке памятника.

Записка «сына узбекского народа» малограмотная, но в ней есть адрес военнослужащего. Автора попытаются отыскать с помощью посольства Узбекистана, чтобы пригласить его на празднование Дня города в середине сентября.