Нейробиолог рассказала, как отдых на пляже влияет на уровень счастья 10.09.2019, 15:59

Солнечный свет поднимает наше настроение и уровень энергии.

Американский нейробиолог Хайди Ханна рассказала о преимуществах отдыха на пляже.

Научный сотрудник Американского института стресса и автор книг, посвященных борьбе со стрессом, акцентировала внимание на важности пляжного отдыха для каждого городского жителя, пишет Byrdie (перевод — nv.ua).

В частности, Ханна процитировала результаты исследования британских ученых из Эксетерского университета, которые доказали, что у людей, живущих рядом с пляжем, отмечается более высокий уровень счастья и благополучия, а также более крепкое психическое и физическое здоровье.

Кроме того, нейробиолог утверждает, что звук океана и моря способен снизить уровень стресса, а снижение городского шума приводит к расслаблению нервной системы.

«Последние несколько лет я посвятила изучению феномена под названием „пляжный мозг“. Я исследовала, как вид и звуки пляжа влияют на нашу психику. И я могу констатировать, что проводить время на пляже полезно для нашего психического и физического здоровья. Это факт», — говорит она.

По словам Ханны, пляжный релакс позволяет снизить уровень гормонов стресса в мозге и организме. Кроме того, пляжный отдых уменьшает мышечное напряжение, улучшает концентрацию внимания, а также повышает уровень счастья и благополучия.

«Синергетическое воздействие происходит как от снижения стресса, так и от усиления чувства спокойствия. Таким образом, мы не только уменьшаем причину проблемы, но и улучшаем способность нашего мозга работать наилучшим образом», — говорит она.

Ханна добавляет, что гормоны стресса провоцируют тревогу, раздражительность и агрессию, поэтому крайне важно отдыхать на пляже, тем самым, защищая здоровье мозга.

«Солнечный свет поднимает наше настроение и уровень энергии. Кроме того, витамин D необходим для обмена веществ, здоровья костей и крепкого иммунитета. В свою очередь, шум волн моря и океана способствует расслаблению, снижает кровяное давление и улучшает вариабельность сердечного ритма», — подытожила она.