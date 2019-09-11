Минский врач добился нового успеха в деле против ОМОНа 15 11.09.2019, 8:25

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Дмитрий Середа

Фото: tut.by

Суд возобновил проверку по делу об избиении омоновцами Дмитрия Середы.

В суде Заводского района Минска продолжают рассматривать иск доктора Дмитрия Середы к правоохранителям. Три года назад в его квартиру ворвался ОМОН – выбили двери, разбили в кухне окно, испугали маленькую дочь, а самого Дмитрия избили и отвезли в РУВД. Как оказалось позже, ошибочно. За делом, которому годами не давали ходу, следил Ян Вербицкий, сообщает «Белсат».

«Ворвавшись в дом, при детях, беременной жене положить человека «мордой об пол», как у вас принято говорить».

Правозащитники полагают, что в своей речи 20 августа глава страны имел в виду именно ситуацию врача Дмитрия Середы. Три года назад в его квартиру ворвались омоновцы, напугали трехлетнюю дочь, самого его избили. Основание – ошибочное подозрение в эксгибиционизме.

Павел Сапелко, правозащитный центр «Вясна»:

«В результате было повреждено имущество в квартире: входные и балконные двери. Были причинены страдания его жене и ребенку. Им пришлось пройти лечение. Как и самому Середе».

За три года Дмитрию отказали в возбуждении уголовных дел на омоновцев семь раз – и в Следственном комитете, и в Генеральной прокуратуре. Но неожиданно пришел ответ из суда Партизанского района Минска, что проверку по делу возобновили. Как раз после того самого совещания Лукашенко с силовиками, говорит правозащитник. Связь с речью главы страны видит и мать потерпевшего врача.

Галина Середа, мать Дмитрия Середы:

«Они за погоны мордой в грязь, как говорил Лукашенко. Правильно – мордой в грязь всех положат. Поэтому чего тут удивляться? Но я вам скажу, что кажется, если бы Лукашенко не выступил, и сейчас бы это дело замалчивали».

Тем не менее старший оперуполномоченный Александр Нущик, руководивший жестким задержанием педиатра и теперь выступает на суде свидетелем, все же придерживается старой тактики замалчивания.

«Почти на все вопросы он не смог ответить. Хотя ему и пытался подсказывать руководитель уголовного розыска Заводского РУВД. Судья его, конечно, осадил. Говорил, что выгонит с заседания, если дальше будет слышать подсказки», – рассказывает Дмитрий Середа, истец.

Сегодняшнее заседание – попытка получить материальную компенсацию за ущерб, нанесенный имуществу. Это более 2 тысяч рублей. И это без государственной пошлины и оплаты юридических услуг: их Дмитрий Середа также хочет вернуть через суд. Предварительно оплатить их удалось благодаря краудфандингу:

«Я обещал вернуть эти деньги тем, кто спонсировал меня, поддерживал меня на сайте molamola.by».

Еще одно из требований Дмитрия Середы – чтобы омоновцы, которые его избили, извинились. Старший оперуполномоченный Александр Нущик на сегодняшнем заседании сказал, что действовал в рамках закона и извиняться не планирует. Середа надеется, что тот изменит свое мнение, когда со скамьи свидетелей пересядет на скамью обвиняемых. Решение суд объявит уже завтра.