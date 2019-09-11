закрыть
11 сентября 2019, среда, 11:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Минский врач добился нового успеха в деле против ОМОНа

15
  • 11.09.2019, 8:25
  • 3,314
Минский врач добился нового успеха в деле против ОМОНа
Дмитрий Середа
Фото: tut.by

Суд возобновил проверку по делу об избиении омоновцами Дмитрия Середы.

В суде Заводского района Минска продолжают рассматривать иск доктора Дмитрия Середы к правоохранителям. Три года назад в его квартиру ворвался ОМОН – выбили двери, разбили в кухне окно, испугали маленькую дочь, а самого Дмитрия избили и отвезли в РУВД. Как оказалось позже, ошибочно. За делом, которому годами не давали ходу, следил Ян Вербицкий, сообщает «Белсат».

«Ворвавшись в дом, при детях, беременной жене положить человека «мордой об пол», как у вас принято говорить».

Правозащитники полагают, что в своей речи 20 августа глава страны имел в виду именно ситуацию врача Дмитрия Середы. Три года назад в его квартиру ворвались омоновцы, напугали трехлетнюю дочь, самого его избили. Основание – ошибочное подозрение в эксгибиционизме.

Павел Сапелко, правозащитный центр «Вясна»:

«В результате было повреждено имущество в квартире: входные и балконные двери. Были причинены страдания его жене и ребенку. Им пришлось пройти лечение. Как и самому Середе».

За три года Дмитрию отказали в возбуждении уголовных дел на омоновцев семь раз – и в Следственном комитете, и в Генеральной прокуратуре. Но неожиданно пришел ответ из суда Партизанского района Минска, что проверку по делу возобновили. Как раз после того самого совещания Лукашенко с силовиками, говорит правозащитник. Связь с речью главы страны видит и мать потерпевшего врача.

Галина Середа, мать Дмитрия Середы:

«Они за погоны мордой в грязь, как говорил Лукашенко. Правильно – мордой в грязь всех положат. Поэтому чего тут удивляться? Но я вам скажу, что кажется, если бы Лукашенко не выступил, и сейчас бы это дело замалчивали».

Тем не менее старший оперуполномоченный Александр Нущик, руководивший жестким задержанием педиатра и теперь выступает на суде свидетелем, все же придерживается старой тактики замалчивания.

«Почти на все вопросы он не смог ответить. Хотя ему и пытался подсказывать руководитель уголовного розыска Заводского РУВД. Судья его, конечно, осадил. Говорил, что выгонит с заседания, если дальше будет слышать подсказки», – рассказывает Дмитрий Середа, истец.

Сегодняшнее заседание – попытка получить материальную компенсацию за ущерб, нанесенный имуществу. Это более 2 тысяч рублей. И это без государственной пошлины и оплаты юридических услуг: их Дмитрий Середа также хочет вернуть через суд. Предварительно оплатить их удалось благодаря краудфандингу:

«Я обещал вернуть эти деньги тем, кто спонсировал меня, поддерживал меня на сайте molamola.by».

Еще одно из требований Дмитрия Середы – чтобы омоновцы, которые его избили, извинились. Старший оперуполномоченный Александр Нущик на сегодняшнем заседании сказал, что действовал в рамках закона и извиняться не планирует. Середа надеется, что тот изменит свое мнение, когда со скамьи свидетелей пересядет на скамью обвиняемых. Решение суд объявит уже завтра.


популярное за неделю

Мнение

Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип
Пролог к люстрации
Пролог к люстрации Галина Сидорова
«Даяры» дзвюх сістэм
«Даяры» дзвюх сістэм Сяргей Законнікаў