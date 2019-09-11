По какой цене Беларусь отдает в Россию свои Geely? 20 11.09.2019, 9:55

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Цены, экспорта, мягко говоря, удивляют.

Напомним, что ранее завод "БелДжи" заявлял о намерении выпустить в 2019 году не менее 20 тыс. автомобилей, из которых не менее 13 тыс. экспортировать в Россию. Судя по данным Белстата, поставленные задачи завод пока даже перевыполняет, другой вопрос, какой ценой это делается, пишет ej.by.

Согласно данным Национального статистического комитета, за январь-июнь 2019 года Беларусь экспортировала 9218 автомобилей, что на 216,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года (4250 автомобилей). Показатель вроде и неплохой, если не учитывать цены, по которым происходит поставка.

Так если в 2018 средняя цена поставленных на экспорт легковых автомобилей составляла 13396 долларов за один автомобиль, то в 2019 году она снизилась до 8966 долларов.

По России еще более интересные цифры. Если в первом полугодии 2018 года в РФ было экспортировано 3985 автомобилей по средней цене 10270 долларов, то за аналогичный период 2019 года - 8983 автомобиля по средней цене всего 7421 доллар. Как итог цены на белорусские автомобиле в России повергают в шок и, скорее всего, в ближайшее время станут основанием для новой волны перегонов.

Самая дешевая модель Geely Emgrand 7 стоит на белорусских салонах всего каких-то 24900 белорусских рублей (11863 доллара по курсу Нацбанка). Для сравнения аналогичная модель в автосалоне Смоленска (ехать всего ничего) стоит уже 441594 российских рубля, или 14137 белорусских рублей или 6735 долларов по курсу Нацбанка. Как видно, разница без малого в два раза!

Atlas в том же Смоленске стоит в минимальной комплектации 845 тыс. российских рублей или 27210 белорусских рублей или 12964 доллара по курсу Нацбанка. В Беларуси самый дешевый вариант обойдется в 35200 рублей или 16770 долларов. Иными словами, если поехать в Смоленск и купить Atlas там, то можно сэкономить минимум 8 тыс. белорусских рублей. И не нужно никаких льготных кредитов и других госпрограмм поддержки белорусского производителя.

Emgrand X7 в Смоленске можно приобрести за 645 тыс. российских рублей или 20650 белорусских рублей. В Беларуси аналогичную модель дешевле 31 тыс. рублей не найти, а сэкономить для бедного белоруса 10 тыс. рублей - это уже не шутка.

Получается, что белорусский производитель при поддержке правительства создает такие условия, когда белорусские граждане будут покупать российские рубли и отправляться в России, покупать автомобиль, произведенный в Беларуси.

Остается только получить разъяснения правительства, почему свой продукт своим гражданам мы опять продаем значительно дороже, чем соседям? Почему правительство позволяет хорошо зарабатывать российским дилерам, чьи деньги остаются в России, а не белорусским? Почему вот таким вот экспортом правительство поддерживает экономику соседней страны, а не своей, укрепляет российский рубль, а не белорусский?