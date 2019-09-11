Дальнобойщик: Жены начинают ставить ультиматумы 8 11.09.2019, 10:45

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Водитеть из Барановичей - о зарплате, обманах и личной жизни.

Многие белорусские мужчины задумываются о том, чтобы сменить свою работу на работу дальнобойщика. Прельщает их не столько романтика больших дорог, сколько высокие, по меркам нашей страны, зарплаты.

Но так ли велики заработки и так ли хороша эта работа, как представляется, а также какие опасности подстерегают водителя, intex-press.by на условиях анонимности рассказал барановичский дальнобойщик с шестилетним стажем Владимир (имя по просьбе героя изменено):

С буса – на фуру

- Раньше я работал водителем в Барановичах – развозил продукты на бусе. Зарплата, по меркам города, была вроде неплохая, но денег все равно не хватало. Поэтому я решил пойти в дальнобойщики. Отучился на водителя-международника, но брать на работу без опыта меня никто не хотел.

Тогда я обратился за помощью в одно из столичных кадровых агентств, и вскоре меня пригласили на собеседование в латвийскую фирму, которая брала на работу водителей без всякого опыта. Вскоре я уже забирал в рижском порту свой первый груз.

Страшно было до ужаса, но что делать – ехал.

Сложное начало

Первые месяцы самостоятельной работы – самое сложное. Ты ничего не знаешь: ни как крепить груз, ни как правильно заполнять документы.

Конечно, в теории, окончив курсы водителя-международника, ты должен все это знать. Но на практике ты приступаешь к работе малоподготовленным. На фирме тебя закрепляют как стажера за опытным водителем, едешь с ним один-единственный рейс, за который мало что можно успеть узнать. Приезжаешь, сдаешь экзамен – все, ты самостоятельный водитель.

Между тем нюансов, которые нужно знать, очень много. К примеру, когда мне в кассе фирмы выдали деньги на первый рейс, я понятия не имел, для чего они нужны. Потом от коллег узнал, что они «ускоряют» прохождение российской границы.

Или ехал я однажды по навигатору и загнал машину в песок по самые баки (кто же знал, что для фуры им тоже нужно уметь пользоваться). Пришлось вызывать эвакуатор.

Получилось, я даже рейса не сделал, а с меня уже 100 евро за эвакуацию высчитали.

Со временем стало проще. И я понял, что нужно не бояться спрашивать, если чего-то не знаешь.

Расплата за неопытность

В первой своей фирме я продержался недолго – месяца три. Дело в том, что трудоустройство мое пришлось на межсезонье, когда работы в принципе немного, а я – молодой и неопытный – и вовсе по полторы-две недели мог сидеть без работы. Естественно, денег тогда я не получал.

Был и еще один нюанс. В фирме, куда я устроился, был установлен норматив по расходу топлива. Если ты его превышал, разницу у тебя высчитывали из зарплаты. Но прикол в том, что, когда приходил молодой неопытный водитель, ему давали старую убитую машину, на которой вписаться в этот норматив было невозможно. Поэтому регулярно у меня высчитывали из зарплаты деньги за перерасход топлива, а это могло быть и 600 долларов в месяц. Жаловаться и доказывать что-то было бесполезно.

В общем, после того, как в очередной раз застрял на две недели без работы, я психанул, сел в автобус и уехал домой. Обратился к знакомому, который работал на крупного перевозчика в Беларуси, и он помог мне туда устроиться.

Коллеги

Обман есть всегда. И пока не наберешься опыта, всегда и будет. Обмануть пытаются не только работодатели. За коллегами тоже нужно смотреть. Передает тебе напарник машину. Говорит, что все с ней хорошо.

А ты потом начинаешь ее внимательнее осматривать: там колесо порезано, там что-то погнуто, тут что-то поцарапано. И если ты своего коллегу не сдашь, все это повесят на тебя, высчитают из зарплаты.

Быт

Жизнь в дороге вызывает некоторые неудобства. Но я к ним, честно говоря, привык. Если с туалетом проблем нет: он находится на каждой заправке, то с душем посложнее.

Душевые кабинки есть на больших паркингах. Не бесплатно, конечно, зато выходишь чистым и свежим. А вот когда «подвисаешь» где-то без доступа к благам цивилизации, приходится выкручиваться. Летом, к примеру, многие водители возят с собой специальную канистру с краном, чтобы можно было из нее помыться.

Спать в кабине вполне удобно. В холодное время не замерзнешь: в машине установлен автономный отопитель, который работает от солярки. Выставляешь нужную температуру – и тепло. А вот летом, в жару, хуже. Особенно, если всю ночь работал, а днем встал на отстой. Единственное спасение от жары в кабине – автономные кондиционеры. Но удовольствие это дорогое и не каждый работодатель готов тратить такие деньги ради удобства водителя.

От одиночества в рейсе спасает компьютер: на стоянках смотришь фильмы. Да и интернет сейчас есть везде: купил симку – и связь с домом есть всегда, поэтому терпимо.

Личная жизнь – под фурой

Когда человек думает, мол, поезжу года четыре, заработаю денег и «спрыгну» с этой работы, он сам себя обманывает. Потому что «спрыгнуть» на самом деле сложно. Многие привыкают к такому образу жизни. Но не каждая женщина готова ждать мужа по два месяца. Она ведь не за дальнобойщика замуж выходила.

Жены начинают ставить ультиматумы, а мужик садится и думает – как вас кормить, ведь запросы-то уже успели вырасти, а идти на завод – не вариант, зарплаты не те. Часто даже самые счастливые и благополучные семьи распадаются. Особенно молодые.

О смене профессии

Я бы бросил эту работу, если честно. Потому что здоровья уже нет: от частых ночных переездов зрение садится, давление скачет, спина и шея болят так, что никакие врачи не помогают. Хотелось бы заняться своим делом, но пока на это нет денег. Да и понимаю, что другая работа пока не вариант. Но для себя я решил, что больше не хочу работать на белорусских перевозчиков.

Последние два года я жил в бешеном темпе. Приезжал домой из рейса, чтобы принять душ, переодеться и ехать в следующий рейс. А если и выдавались выходные, я не мог заняться своими делами, потому что нужно было чинить машину.

Поэтому сейчас устраиваюсь на работу в Литве. В Европе более цивилизованно. Бывают, конечно, и там исключения, но в основном там строго следят за соблюдением того же режима труда и отдыха. А не как у нас: загружаешься «на магните» (то есть тахограф показывает, что ты спишь, хотя на самом деле работаешь), границу проходишь – так же.

На многих фирмах водители помимо собственной чип-карты, которая вставляется в тахограф и показывает график его труда и отдыха, имеют вторую карту, оформленную на другого человека. Это чтобы один водитель вместо положенных восьми-девяти часов в день мог проводить за рулем по 14, вставляя в тахограф разные карты.

Мне неинтересно уже так работать. Я не хочу больше гробить свое здоровье и сдохнуть в 40 лет. Хочется нормальных условий труда. Чтобы за работу платили посуточно, а не как у нас, когда ты три дня сидишь в ожидании загрузки – не дома, но еще и не в рейсе – и не получаешь за это ни копейки.

Совет бывалого

В Беларуси многие мужчины стремятся в дальнобойщики. Думают, пришел – и деньги с неба на тебя посыпались. Но никто не думает, каких нервов и здоровья требует эта работа. Между тем я сам не раз видел, как люди после первого же тренировочного рейса бросали машину и уходили.

Чтобы работа дальнобойщика действительно приносила удовольствие и материальный достаток, нужно стараться устроиться в нормальную фирму, желательно за границей, и быть наглее. Потому что только с наглостью можно выбивать из работодателей деньги. Иначе будешь пахать как вол за небольшую зарплату, гробя свое здоровье и постоянно недосыпая.