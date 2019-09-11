Le Parisien: Шумахер спустя шесть лет вышел из комы 9 11.09.2019, 16:59

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Михаэль Шумахер

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Представители больницы пока ситуацию не комментируют.

Газета Le Parisien сообщила, со ссылкой на источник в парижской больнице имени Жоржа Помпиду, о том, что знаменитый немецкий гонщик Михаэль Шумахер «находится в сознании», сообщает RFI.

Газета, в частности, ссылается на заявление неназванной сотрудницы больницы. Сотрудница утверждает, что 50-летний Шумахер, который «находится в сознании», проходит лечение в «ее отделении».

По данным Le Parisien, во вторник, 10 сентября гонщика навещал в больнице Жан Тодт, президент Международной автомобильной федерации (FIA), который в «золотые» годы Шумахера был спортивным директором команды Ferrari.

Как утверждает газета, лечением знаменитого спортсмена занимается 69-летний профессор Филипп Менаше, возглавляющий в клинике им. Жоржа Помпиду отделение сердечно-сосудистой хирургии. По информации издания, до этого Шумахер находился в этой парижской клинике «как минимум два раза» «минувшей весной».

В свою очередь, Дирекция государственных больничных учреждений Парижа (AP-HP), с которой связалось агентство France-Presse, не стала «ни подтверждать, ни опровергать» информацию, ссылаясь на врачебную тайну.

Напомним, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер прикован к постели более пяти лет — с тех пор как 29 декабря 2013 года получил черепно-мозговую травму после падения на французском горнолыжном курорте Мерибель. В июне 2014 года врачи вывели Шумахера из медикаментозной комы. С тех пор поступало мало информации о его состоянии, так как семья старалась хранить ее в строжайшем секрете.