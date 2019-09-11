Цементные заводы – всё? 3 11.09.2019, 22:31

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Сколько бюджетных денег «зацементировал» Лукашенко.

КГК недоволен армией посредников на цементных заводах. Плюс вынесен вердикт: модернизация провалена.

В течение ряда лет при цементных заводах действовало очень много посредников, что приводило к росту себестоимости выпускаемой продукции. Об этом шла речь на коллегии Комитета госконтроля, сообщает tut.by.

По выявленным фактам возбуждено 13 уголовных дел, в том числе в отношении руководителя организации-посредника и должностного лица одного из цементных заводов.

Коллегия КГК предложила президиуму Совмина рассмотреть результаты проверок и привлечь к ответственности должностных лиц министерств и ведомств, виновных в невыполнении поручений Александра Лукашенко.

Также главный контролер страны Леонид Анфимов констатировал: «На модернизацию отрасли государством затрачены колоссальные средства, более 1 миллиарда долларов. На сотни миллионов оказана государственная поддержка. Ожидаемой отдачи от этих средств пока нет».

Этот неутешительный вердикт в среду процитировали практически все государственные СМИ, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, весной 2019 года Лукашенко подписал указ № 181 «Об организациях цементной отрасли», чем выдал один из самых главных секретов белорусской экономики: сколько бюджетных денег белорусские власти «зацементировали» на убыточных предприятиях.

Как оказалось, за период с 2015-2019 Беларусь потратила 900 млн долларов на убыточные цементные заводы. Кроме того, «модернизация» цементной отрасли в 2008-2013 годах обошлась Беларуси в 1,2 млрд долларов. Итого – более двух миллиардов народных денег.

Известный предприниматель Виктор Горбачев сегодня на эту тему иронизирует:

«Цементные заводы – всё?

– Uh no!?

– Uh yes!

И чем больше вложений и модернизации со стороны государства, тем объемнее «пятая точка». А главное то что? Виноваты все – кроме!

Александр Григорьевич! Вы слышите? Вам не говорили правду и разводили!? Вы просто не знали, что так на самом деле!? Окружение «модернизировало» не так?».