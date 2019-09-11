закрыть
12 сентября 2019, четверг, 0:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Цементные заводы – всё?

3
  • 11.09.2019, 22:31
  • 1,935
Цементные заводы – всё?

Сколько бюджетных денег «зацементировал» Лукашенко.

КГК недоволен армией посредников на цементных заводах. Плюс вынесен вердикт: модернизация провалена.

В течение ряда лет при цементных заводах действовало очень много посредников, что приводило к росту себестоимости выпускаемой продукции. Об этом шла речь на коллегии Комитета госконтроля, сообщает tut.by.

По выявленным фактам возбуждено 13 уголовных дел, в том числе в отношении руководителя организации-посредника и должностного лица одного из цементных заводов.

Коллегия КГК предложила президиуму Совмина рассмотреть результаты проверок и привлечь к ответственности должностных лиц министерств и ведомств, виновных в невыполнении поручений Александра Лукашенко.

Также главный контролер страны Леонид Анфимов констатировал: «На модернизацию отрасли государством затрачены колоссальные средства, более 1 миллиарда долларов. На сотни миллионов оказана государственная поддержка. Ожидаемой отдачи от этих средств пока нет».

Этот неутешительный вердикт в среду процитировали практически все государственные СМИ, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, весной 2019 года Лукашенко подписал указ № 181 «Об организациях цементной отрасли», чем выдал один из самых главных секретов белорусской экономики: сколько бюджетных денег белорусские власти «зацементировали» на убыточных предприятиях.

Как оказалось, за период с 2015-2019 Беларусь потратила 900 млн долларов на убыточные цементные заводы. Кроме того, «модернизация» цементной отрасли в 2008-2013 годах обошлась Беларуси в 1,2 млрд долларов. Итого – более двух миллиардов народных денег.

Известный предприниматель Виктор Горбачев сегодня на эту тему иронизирует:

«Цементные заводы – всё?

– Uh no!?

– Uh yes!

И чем больше вложений и модернизации со стороны государства, тем объемнее «пятая точка». А главное то что? Виноваты все – кроме!

Александр Григорьевич! Вы слышите? Вам не говорили правду и разводили!? Вы просто не знали, что так на самом деле!? Окружение «модернизировало» не так?».


популярное за неделю

Мнение

Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович
Электромобиль блуждающего мотоциклиста
Электромобиль блуждающего мотоциклиста Владимир Халип
Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип