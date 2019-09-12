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Археологи обнаружили загадочные дворцы и пирамиды в Гватемале

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  • 12.09.2019, 13:55
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Археологи обнаружили загадочные дворцы и пирамиды в Гватемале

Поселения несколько веков скрывали густые джунгли.

Международная команда археологов в Гватемале обнаружила множество ранее неизвестных построек и сооружений индейцев майя, включая пирамиды, дворцы и дамбы.

Это открытие стало возможным благодаря лазеру, который проникает в землю, передает newformat.info.

Расположение отдельных объектов позволило ученым составить черновую карту с дюжинами городов майя. Поселения несколько веков скрывали густые джунгли.

Отмечается, что археологи использовали технологию лидара (от англ. LIDAR — Light Identification Detection and Ranging — обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света). Используя свет от лазера ученые смогли построить детальную схему погребенных сооружений.


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