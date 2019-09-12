Переполох на ликеро-водочном заводе «Кристалл» в Минске

Переполох на ликеро-водочном заводе «Кристалл» в Минске26
- 12.09.2019, 13:53
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Шел 25-й или 26-й год борьбы с коррупцией.
Переполох на ликеро-водочном заводе ОАО "Минск-Кристалл": здесь суровые товарищи в штатском задержали главного инженера Александра Жарина. Как несложно догадаться, за взятку, пишет телеграмм-канал NEXTA.
Ее сумма составила 3000 долларов США. А дальше все стандартно: понятые, протокол, СИЗО и макароны на ужин. Даже без рюмашечки "кристалловской" для аппетита.
Что ж вы так, Александр Николаевич? А еще в комиссии по противодействию коррупции заседали... Теперь придется заседать совсем в другом месте.
Шел 25-й или 26-й год борьбы с коррупцией?