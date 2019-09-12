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Переполох на ликеро-водочном заводе «Кристалл» в Минске

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  • 12.09.2019, 13:53
  • 6,913
Переполох на ликеро-водочном заводе «Кристалл» в Минске
ФОТО: REALT.BY

Шел 25-й или 26-й год борьбы с коррупцией.

Переполох на ликеро-водочном заводе ОАО "Минск-Кристалл": здесь суровые товарищи в штатском задержали главного инженера Александра Жарина. Как несложно догадаться, за взятку, пишет телеграмм-канал NEXTA.

Ее сумма составила 3000 долларов США. А дальше все стандартно: понятые, протокол, СИЗО и макароны на ужин. Даже без рюмашечки "кристалловской" для аппетита.

Что ж вы так, Александр Николаевич? А еще в комиссии по противодействию коррупции заседали... Теперь придется заседать совсем в другом месте.

Шел 25-й или 26-й год борьбы с коррупцией?


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