Переполох на ликеро-водочном заводе «Кристалл» в Минске 26 12.09.2019, 13:53

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ФОТО: REALT.BY

Шел 25-й или 26-й год борьбы с коррупцией.

Переполох на ликеро-водочном заводе ОАО "Минск-Кристалл": здесь суровые товарищи в штатском задержали главного инженера Александра Жарина. Как несложно догадаться, за взятку, пишет телеграмм-канал NEXTA.

Ее сумма составила 3000 долларов США. А дальше все стандартно: понятые, протокол, СИЗО и макароны на ужин. Даже без рюмашечки "кристалловской" для аппетита.

Что ж вы так, Александр Николаевич? А еще в комиссии по противодействию коррупции заседали... Теперь придется заседать совсем в другом месте.

Шел 25-й или 26-й год борьбы с коррупцией?