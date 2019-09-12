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Президент Европарламента готов лично привезти в Украину премию Сахарова Сенцову

  • 12.09.2019, 15:41
Президент Европарламента готов лично привезти в Украину премию Сахарова Сенцову
Давид Сассоли
Фото: EU

Премию украинский режиссер получил еще в прошлом году.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил о готовности лично привезти в Украину премию Европейского парламента им. Андрея Сахарова, которой в прошлом году наградили украинского режиссера Олега Сенцова, в случае, если тот не сможет сам прибыть за ней по состоянию здоровья, сообщает "Европейская правда".

Сассоли сказал, что Сенцов сейчас "имеет проблемы со здоровьем". "Его наградили премией Сахарова в прошлом году и пригласили приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на конференции президентов я сказал, что готов лично привезти премию в Украину", - заявил президент Европейского парламента в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

25 октября 2018 Европейский парламент объявил украинского режиссера и политического заключенного Кремля Олега Сенцова лауреатом премии Сахарова.

Сенцов - первый в истории представитель Украины, которого отметили этой наградой.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами. В Европарламенте заявили, что с "нетерпением ждут" Сенцова.


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