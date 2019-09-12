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Новая Верховная Рада Украины впервые провалила голосование

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  • 12.09.2019, 18:47
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Новая Верховная Рада Украины впервые провалила голосование

Новой Раде впервые не удалось собрать 226 или более голосов «за» для принятия решения.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Во время вечернего заседание в четверг, 12 сентября депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог.

После этого глава Рады Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось 226 или более голосов для принятия решения.

«За» проголосовали 223 народных избранников, против — 14, еще 61 — воздержался.

Наибольшая парламентская фракция «Слуга народа», в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов «за».


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