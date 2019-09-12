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В Витебске на аукционе продают четыре вертолета Ми-2

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  • 12.09.2019, 20:10
В Витебске на аукционе продают четыре вертолета Ми-2
Иллюстративное фото

Вертолеты произведены в 1984 и 1986 годах.

В Витебске на аукцион выставлены четыре вертолета Ми-2. Об этом сообщает Витебский областной центр маркетинга.

Продавец — авиакомпания «Орша Эйр», которая начала работу в 2013 году на базе Оршанского авиаремонтного завода.

Торги пройдут 23 сентября на базе Витебского областного центра маркетинга (Витебск, проезд Гоголя, 5).

Сообщается, что вертолеты произведены в 1984 и 1986 годах. Два находятся в Московской области на базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ, где они проходили капитальный ремонт и техобслуживание. И еще два — в горпоселке Болбасово Оршанского района, где расположена авиакомпания.

Начальная цена самого дешевого вертолета — 42 030 белорусских рублей без НДС. Самого дорогого — 424 800 рублей. Остальные два предлагаются за 69 480 и 69 120 белорусских рублей.

Шаг аукциона (денежный интервал, на который увеличивается цена предмета торгов) устанавливается в сумме 5% от начальной цены лота.

Организатор отмечает, что вертолеты не зарегистрированы в реестрах гражданских воздушных судов, экспериментальных воздушных судов и государственных воздушных судов Республики Беларусь.

Победитель должен в течение пяти дней со дня проведения торгов возместить затраты на их организацию и проведение, а также затраты по оценке имущества. В течение десяти дней со дня проведения торгов — подписать договор купли-продажи. И в последующие после подписания десять рабочих дней оплатить сам предмет торгов.

Ми-2 — советский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. В 1965 году было развернуто серийное производство в Польше. Вертолеты этой модели в Беларуси используют, в частности, МЧС и аэроклубы ДОСААФ. «Вертушка» может поднимать до 700 кг на высоту до 4000 метров, а предельная скорость составляет 210 км/ч. В салоне помещается до 8 человек.


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