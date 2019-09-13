Беларусь отправила в Россию четыре тысячи солдат 13.09.2019, 12:08

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В РФ начались учения «Щит Союза — 2019».

Сегодня на полигоне Мулино в Нижегородской области началось совместное учение «Щит Союза — 2019» Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что вся белорусская часть региональной группировки своевременно прибыла на место проведения учений в России. «Щиту союза — 2019» предшествовали учения инженерных войск и другие мероприятия.

Первый этап учения, начавшийся сегодня, займет трое суток — в это время воинские части будут учиться борьбе с разведывательно-диверсионными группами потенциального противника и незаконными вооруженными формированиями. Также войска отработают мероприятия в условиях нанесения противником ракетно-авиационных ударов.

В учении «Щит Союза — 2019» принимают участие 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники и около 70 самолетов и вертолетов. Около 4000 человек, больше 30 танков и 80 бронемашин, 50 РСЗО и 15 самолетов и вертолетов участвуют от Беларуси.