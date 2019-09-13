Теему Пулккинен: В минском «Динамо» пассажиров нет 13.09.2019, 22:01

Теему Пулккинен

Финский форвард «зубров», ставший лучший нападающим недели, дал интервью КХЛ.

Лучший нападающий первой недели регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/2020 Теему Пулккинен рассказал KHL.ru о возвращении в минское «Динамо», ожиданиях от сезона и тренерском штабе команды. Приводим самые интересные отрывки интервью.

— Теему, начало сезона у команды получилось не очень удачным, но сейчас, судя по всему, «Динамо» находит свою игру.

— Начало сезона вышло необычным: провели игру дома, а затем отправились на выезд. В этом смысле успех в поединке со «Спартаком» в Москве был очень важен для того, чтобы почувствовать вкус победы. Сейчас хотим набрать как можно больше очков перед своими болельщиками.

— Вы были в команде в прошлом году, сейчас пришел новый тренерский штаб. Крэйг Вудкрофт уже работал в Минске, Михаил Грабовский — легенда белорусского хоккея. Какие впечатления от работы с ними?

— Я пропустил большую часть предсезонки, но вижу, что атмосфера в коллективе просто отличная. Крэйг Вудкрофт строг к игрокам, но ведь таким и должен быть настоящий тренер. Михаил Грабовский знает очень много о хоккее, о тактике, схеме игры… В общем, у нас отличные тренеры, они строят крепкую команду. Уже сейчас можно сказать, что пассажиров в «Динамо» нет.

— С вами произошла в этом году любопытная история. Вы подписали просмотровый контракт с «Лозанной», но затем летом вернулись в Минск.

— Могу лишь сказать, что я рад вернуться в «Динамо». Всё остальное — не мое дело, за это отвечали агенты. Я же просто хочу больше играть в хоккей.

— КХЛ признала вас лучшим нападающим первой недели, что для вас это значит?

— Приятно, это значит, Лига отметила, что прошедшие семь дней были для тебя особенными. Но это промежуточный результат, нужен хороший сезон, а не только неделя.

— В прошлом сезоне у вас были проблемы со здоровьем, как сейчас чувствуете себя?

— Со 100% уверенностью могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично и смотрю в будущее с оптимизмом.

— В этом сезоне команды КХЛ играют на ледовых площадках трех размеров, есть ли у вас какие-то сложности с этим?

— Не думаю, что это большая проблема. С изменяющимися условиями можно справиться. Мне лично нравятся маленькие площадки, как у «Сочи» или московского «Динамо». Это хоккей наших дней, когда всё зависит от стиля игры хоккеиста, здесь ему удобнее. Вообще, с трудом представляю, как играть сейчас на больших площадках.