За несколько дней в инициативную группу Николая Статкевича вступили 380 человек 14.09.2019, 8:08

Николай Статкевич

К сбору подписей за активистов «Народной Грамады» присоединяются все новые города.

Пикеты по сбору подписей за активистов «Народной Грамады» прошли во многих городах страны. Главные лозунги: «Лукашенко должен уйти» и «Статкевич – наш президент», сообщает сайт hramada.org.

Одна из основных задач пикетов по сбору подписей – набор граждан в инициативную группу Николая Статкевича. На данный момент в нее вступили около 380 человек, из них 275 в Минске. К работе присоединяются все новые города.

Фото: hramada.org

Фото: hramada.org