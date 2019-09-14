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За несколько дней в инициативную группу Николая Статкевича вступили 380 человек

  • 14.09.2019, 8:08
За несколько дней в инициативную группу Николая Статкевича вступили 380 человек
Николай Статкевич

К сбору подписей за активистов «Народной Грамады» присоединяются все новые города.

Пикеты по сбору подписей за активистов «Народной Грамады» прошли во многих городах страны. Главные лозунги: «Лукашенко должен уйти» и «Статкевич – наш президент», сообщает сайт hramada.org.

Одна из основных задач пикетов по сбору подписей – набор граждан в инициативную группу Николая Статкевича. На данный момент в нее вступили около 380 человек, из них 275 в Минске. К работе присоединяются все новые города.

Фото: hramada.org
Фото: hramada.org
Фото: hramada.org

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