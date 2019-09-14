ВВС: Крупные нефтяные объекты в Саудовской Аравии загорелись из-за атаки дронов 7 14.09.2019, 10:05

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Иллюстрационное фото

Факт атаки с воздуха официально подтвержден.

В ночь на субботу на двух крупных нефтяных объектах в Саудовской Аравии произошел пожар. По некоторым данным, это произошло в результате атаки беспилотников.

По предварительным данным, один из пострадавших объектов - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, сообщает ВВС.

"В четыре утра [по местному времени] службы безопасности [компании] Aramco начали бороться с пожарами на двух своих объектах в Абкайке и Хураисе в результате [атак] беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

Сейчас возгорание уже удалось взять под контроль, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента.

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco не ответила на запрос о комментарии.

В Абкайке находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Большая часть саудовской нефти, экспортируемой из Персидского залива, перерабатывается именно там, пишет агентство Рейтер.

В регионе сохраняется напряженность после нападений на нефтяные танкеры в Персидском заливе в июне и июле этого года. Саудовская Аравия обвиняла в этих нападения Иран. Тегеран отвергает обвинения.

Боевики-хуситы в Йемене, которых, как считается, поддерживает Иран, совершали трансграничные нападения на Саудовскую Аравию. Их беспилотники в августе наносили удары по нефтяному месторождению Шейба компании Saudi Aramco, напоминает Рейтер. В мае были атакованы две нефтеперекачивающие станции. Оба нападения привели к пожарам, но не нарушили производство.