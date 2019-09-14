Без гаджета, капюшона и электросамоката: как изменятся ПДД в Беларуси 2 14.09.2019, 13:36

Документ находится на согласовании с госорганами.

Новая редакция правил дорожного движения запретит пешеходам переходить дорогу, отвлекаясь на гаджеты. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Шевченко. По его словам, пишет БелТА, сейчас документ находится на согласовании с госорганами.

Необходимость изменить правила возникла в том числе из-за развития технологий. В новой редакции появится термин “средства персональной мобильности”. К ним отнесут устройства, которые имеют двигатель. Максимально допустимая скорость, с которой можно будет на них ездить, составит 25 км/ч. Владельцев приравняют к пешеходам, сообщает euroradio.fm.

Если устройства персональной мобильности, к которым относятся моноколесо, гироскутер и электросамокат, не имеют заводских и программных ограничителей скорости, ездить на них по проезжей части будет запрещено. Кататься с такой скоростью разрешат только на специальных площадках. Также владельцам таких устройств можно будет ездить по тротуарам и обочинам (в отсутствии велодорожек), не создавая неудобств пешеходам.

Обновлённые правила запретят пешеходам переходить дорогу в наушниках, капюшоне или, например, глядя в телефон.

Это будет приравниваться к “действиям, угрожающим безопасности дорожного движения”.

Также в ПДД появится понятие "зона с ограничением максимальной скорости движения". К таким зонам, например, отнесут небольшие улицы в центре города, где ходит много пешеходов, но, в то же время, по которым ездят машины. Въезды в такие места отметят специальными знаками. Скорость там планируют ограничить до 30 км/ч.

Изменения в ПДД затронут велосипедистов, скутеристов, электромобили

Также в правилах дополнительно укажут периоды, когда водители будут обязаны ездить с включённым ближним светом фар — с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.

Старший инспектор объясняет, что пока в правилах записано, что водители должны так делать во время акций “Внимание — дети!” Чтобы не было путаницы, даты прописали конкретно.

Также новые правила могут разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. Условие — ехать не быстрее пешеходов, которые переходят дорогу. Это же правило будет касаться и владельцев средств персональной мобильности. На переходах без светофора велосипедистам по-прежнему надо будет спешиваться.