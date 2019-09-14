С 15 сентября в Беларуси дорожает автомобильное топливо 6 14.09.2019, 15:45

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Это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 15 сентября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 15 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 56 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 66 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 88 копеек, ДТ — 1 рубль 66 копеек.

Это двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 11 августа: все виды автомобильного топлива подешевели на 1 копейку.